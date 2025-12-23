Radiografía del delito: cuál fue el día y la hora más crítica en 2025 para el robo de vehículos

Los autos particulares encabezaron la lista de vehículos más robados en el 2025 con el 58,34% de los casos, seguidos por las 4x4 pick up (22,76%), utilitarios (9,02%), motos (6,42%) y camiones (3,01%).

En cuanto a las modalidades, los robos a mano armada lideraron con un 64,31%, siendo enero de 2025 el mes que obtuvo el pico con el 74,49%, mientras que los hurtos representaron el 35,69%, un aumento del 23% con respecto al último indicador anual, emitido en diciembre 2024.

En esta misma línea, el 94,19% de los robos a mano armada ocurrieron en la vía pública, mientras que, a lo largo del año, el robo a partir de esta modalidad en garage no superó nunca el 12%.

Ituran Argentina, empresa especializada en servicios de, localización, control y recupero de vehículos , dio a conocer los datos de noviembre de 2025 del “Indicador de Robo Vehicular” (IRV), tomados en CABA y GBA por su Departamento de Seguridad y Emergencias, lo que permitió realizar un análisis de las tendencias de robo a lo largo del último el año.

“Cuando analizamos el comportamiento del robo vehicular a lo largo del año, vemos un patrón sostenido: la vía pública continúa siendo el escenario dominante. Que más del 94% de los robos a mano armada ocurran en la calle confirma que los delincuentes buscan puntos de vulnerabilidad donde el conductor está más expuesto y donde la huida es más rápida. Esta tendencia, que se mantiene mes a mes, muestra que la modalidad violenta no sólo persiste, sino que se consolida, y esto exige estrategias de prevención más dinámicas y tecnología capaz de reaccionar al instante”, sostuvo Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

Durante noviembre la zona que más robos registró fue el Oeste con un 44,29%, una tendencia que se sostuvo durante todo el año, y la posicionó como la más insegura con el 49 % de los casos totales, liderando el podio todos los meses. Le siguieron la zona Sur con un 31%, Capital Federal con un 13% y zona Norte con un 7%.

Respecto a la franja horaria, la mayor cantidad de delitos en el último año ocurrieron durante la noche, entre las 18 y las 24 horas, consolidándose con el 41,84% como el horario más crítico.

El jueves fue el día con más casos reportados con el 17,04%. Sin embargo, el análisis anual muestra una distribución pareja entre los días de la semana: viernes 15,29%, martes 15,04%; miércoles y lunes 14,78% y sábados 13,22%. Por el contrario, el día con menos robos fue el domingo con el 9,85% de los casos, registrando el porcentaje más bajo en mayo 2025.

“El recupero no es solo cuestión de localizar un vehículo, sino de entender qué lo llevó a ser robado, en qué condiciones ocurrió y cuáles son las probabilidades de desplazamiento posterior. La inteligencia aplicada a la seguridad, desde el análisis de tendencias hasta los modelos predictivos con última tecnología, es lo que está transformando la manera en que respondemos. Con información como la que surge del Indicador, podemos hacer mucho más que reaccionar: podemos anticipar, rediseñar rutinas de prevención y fortalecer los sistemas con datos que se actualizan todos los días.”, destacó Franco Taraborrelli, gerente General de Ituran Argentina.

El informe reflejó que la mayoría de los hechos delictivos fueron cometidos por grupos de 2, 4 o 3 delincuentes con un 43,65%, 21,50% y 19,03% respectivamente, representando un total del 84,18% de los casos.

El “Indicador Ituran de Robo Vehicular” (IRV) fue realizado con datos obtenidos entre noviembre 2024 y noviembre 2025 en base a su cartera de más de 350.000 vehículos monitoreados con sistemas de geolocalización en todo el territorio argentino.