Ya se puede viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia: cuáles son los requisitos
El Gobierno habilitó el viaje de mascotas en micros y trenes de larga distancia, con reglas precisas para cuidar la seguridad y la higiene a bordo.
El transporte federal sumó un cambio esperado por muchos pasajeros: desde ahora, los servicios de colectivos y trenes de larga distancia aceptarán animales domésticos a bordo. Si bien la práctica estará permitida al igual que en el sector aéreo, habrá controles, responsabilidades definidas y un esquema pensado para reducir riesgos en el camino y dentro de las unidades.
Qué establece la medida que habilita el viaje de mascotas
La habilitación quedó formalizada este martes en la Resolución 2076/2025 del Boletín Oficial, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
De acuerdo con lo detallado en el documento, la norma rige para mascotas en general, aunque no modifica el marco especial de perros guía o de asistencia, que continúan con su régimen propio. El objetivo declarado apunta a dos ejes: seguridad vial y salubridad. Por eso, la autorización se basa en condiciones estrictas y en la obligación de cumplirlas durante todo el trayecto.
Cómo deben viajar las mascotas durante el trayecto
El punto central es que la mascota no puede ir suelta. Debe trasladarse dentro de un contenedor o transportador apropiado, que se mantiene cerrado de principio a fin. Ese transportador solo podrá ubicarse en tres lugares: sobre las piernas del pasajero responsable, debajo del asiento delantero o en el asiento contiguo, siempre que ese lugar haya sido comprado. En este último caso, además, el sistema debe quedar sujeto con el cinturón, para evitar movimientos bruscos ante frenadas o maniobras imprevistas.
Documentación, cupos y responsabilidades del dueño
El pasajero mayor de edad se convierte en “responsable” del animal y asume su tutela total. En ese sentido, es obligatorio llevar y mostrar la vacuna antirrábica vigente, junto con cualquier otra documentación que pudiera exigir la normativa aplicable al momento del control. También rige una limitación concreta: se autoriza un solo animal doméstico por cada adulto. Además, quien lo lleva debe garantizar que no cause molestias a terceros y que su bienestar esté cubierto durante el viaje.
Las empresas, por su parte, tendrán margen para definir la operación. Podrán decidir qué especies admiten, qué tamaños o pesos aceptan y si fijan restricciones por día, horario o recorrido. También se habilita el cobro de una tarifa o pasaje para el animal, con la condición de que el valor sea razonable y se informe con transparencia, en línea con la Ley de Defensa del Consumidor.
El nuevo esquema también exige cambios fuera del coche o del vagón. Las compañías deberán asegurar limpieza y desinfección de los asientos luego de cada traslado de mascota, para dejar todo en condiciones para el siguiente servicio. Y las estaciones y paradas tendrán que adaptarse con espacios señalizados y preparados para la espera y el abordaje.