Fotos y videos: arrancó la marcha antiminera en Mendoza

La concentración es organizada por las asambleas en defensa del agua y el recorrido terminará en Casa de Gobierno.

Las organizaciones antimineras y las asambleas en defensa del agua se concentran en el centro de la Ciudad de Mendoza para manifestarse en contra del proyecto San Jorge. Actualmente la marcha se lleva a cabo en Peatonal y San Martín, y se desarrolla sin incidentes.

Lautaro Jiménez, referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), estuvo presente y habló con MDZ: "Esto es historia porque son 20 días consecutivos de movilización. Fue masiva la protesta del 2 de diciembre en Mendoza y por eso se ha despertado un movimiento que va desde General Alvear hasta Uspallata, el este y también el norte de la provincia. Nos movilizamos con mensajes claros. 'No a San Jorge' para que no envenenen el agua de Mendoza".

Qué declaran en la marcha minera "El pueblo está en las calles y va a seguir todos los días. La CGGT y la CTA no hacen nada, están dejando en vergüenza a la clase trabajadora. Los sindicatos tienen que apoyar al pueblo, pero están más preocupados armando el pinito de navidad", expresó con euforia el exsenador provincial.

"Venimos a reiterar nuestra oposición ante la aprobación al paquete de leyes mineras y una vez más venimos a demostrar que la minería no tiene licencia social en Mendoza. En Uspallata nos estamos concentrando prácticamente todos los días. El fin de semana tuvimos un festival, aunque la Municipalidad no nos aceptó el pedido para manifestarnos. Obviamente en consonancia la Municipalidad de Las Heras continúa con la persecución a los vecinos, ya que se ha vuelto a constituir como querellante en la causa que nos siguen a Mauricio Cornejo y a mi por orden de las mineras", comenzó diciendo Federico Soria, asambleísta de Uspallata.

Y agregó: "Vamos a ir a Casa de Gobierno a realizarle un pedido al gobernador. Estamos acá en el kilómetro cero y la idea es ir por Colón hasta Patricias Mendocinas y ahí por Casa de Gobierno. En el medio vamos a pasar por el Poder Judicial donde vamos a pedir el desprocesamiento de todos los que estamos siendo perseguidos".