Salvaje robo en San Martín: le sacaron la cartera a una mujer, se cayeron de la moto y los vecinos los lincharon

Una cámara de seguridad de la zona captó la violenta secuencia. En estos momentos, los sospechosos se encuentran prófugos.

Un nuevo hecho de violencia y de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de San Martín, donde dos motochorros asaltaron a una mujer y le robaron la cartera. En su intento de fuga, se cayeron de la moto y los vecinos los lincharon. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Mirá el momento en el que los vecinos lincharon a los motochorros Violento robo en San Martín le robaron la cartera a una mujer, se cayeron de la moto y los vecinos los lincharon El robo ocurrió el lunes, pasadas las 14, sobre la calle Benedetti, a metros del Camino del Buen Ayre. En el video se observa el momento en el que los motochorros que iban a bordo de una moto roja abordaron a una mujer y le sacaron su cartera.

La víctima cayó al piso y los delincuentes se dieron a la fuga. Sin embargo, durante su escape, ambos cayeron al piso. Inmediatamente, los vecinos los interceptaron. Uno de ellos los golpeó con un secador de piso, mientras que el otro les pegaba trompadas.

La secuencia duró aproximadamente un minuto. Según trascendió, los vecinos alertaron a la Policía, pero, debido a que el patrullero nunca llegó, los ladrones lograron escapar.