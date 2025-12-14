Recapturaron a uno de los fugados de la Comisaría 12 de San Martín

Fue detenido por Gendarmería y vecinos en la madrugada de este domingo tras una alerta al 911.

En un operativo desarrollado durante la madrugada de este domingo, se recapturó a uno de los delincuentes que se había fugado de una comisaría del departamento de San Martín días atrás.

El sujeto, identificado como Enzo Leonel Paez, fue aprehendido aproximadamente a las 0.15 en la intersección de las calles Jacarandá y Los Robles.

La aprehensión se produjo luego de un llamado a la línea de emergencias. En el aviso alertaron que personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba de civil en la zona, tenía reducido a un individuo. Sospechaban que esta persona era uno de los evadidos de la Comisaría 12.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que Paez Enzo Leonel se encontraba retenido, no solo por el personal de Gendarmería, sino también con la colaboración de vecinos de la zona. Se observó que el aprehendido presentaba lesiones visibles.

Debido a su estado, lo trasladaron de inmediato al Hospital Perrupato. Allí recibió asistencia médica y le diagnosticaron politraumatismos leves. Posteriormente, una vez dado de alta, confirmaron su identidad mediante el sistema biométrico. Paez quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín. La justicia continúa con las actuaciones correspondientes en relación con su fuga y posterior detención.