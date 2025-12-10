Dos presos se fugaron en San Martín y son intensamente buscados

Dos delincuentes, recluidos en la Comisaría 12° de San Martín, se fugaron en la mañana de este miércoles al forzar una ventana y escapar por el techo.

Durante las primeras horas de este miércoles, dos presos que estaban alojados en la Comisaría 12° de San Martín se fugaron de la dependencia. Los sujetos estaban recluidos por delitos como abuso sexual y tenencia ilegal de arma de fuego. Por esto se desplegó una intensa búsqueda con el uso de drones.

Ocurrió pasadas las 6 cuando estos dos sujetos lograron huir del recinto policial del este provincial, ubicada sobre calle Bailen, tras forzar una ventana y escapar por los techos.

Una vez los efectivos notaron la fuga, se desplegó rápidamente un operativo de búsqueda con el apoyo de personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), el que desplegó drones por la zona para un reconocimiento aéreo.

Los convictos son dos hombres de 34 años, alojados en dicha comisaría hace escasos días atrás. Uno por un caso de abuso sexual con acceso carnal y el otro por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Este último también fue investigado por hechos de amenazas simples y lesiones leves.