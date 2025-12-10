La millonaria recompensa que ofrece el Gobierno por datos sobre los jubilados desaparecidos en Chubut

El Gobierno fijó una recompensa para obtener datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados desaparecidos en Chubut.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los dos jubilados desaparecidos en Chubut en octubre pasado. La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por averiguación de paradero.

La medida tiene como objetivo recabar información que permita dar con el paradero de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, quienes fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando se dirigían desde Comodoro Rivadavia hacia la localidad de Camarones.

Según lo dispuesto por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, la recompensa será otorgada únicamente a quienes aporten datos relevantes sin haber participado en los hechos investigados. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de las personas que colaboren.

Cómo aportar datos sobre los jubilados desaparecidos en Chubut El pago se efectuará en la sede del Ministerio de Seguridad o en otro lugar que la autoridad competente disponga. La línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, fue habilitada para recibir información de manera anónima.

En paralelo, se ordenó a las Fuerzas Federales exhibir los afiches correspondientes con los datos de los jubilados, como parte del operativo para dar visibilidad al caso.