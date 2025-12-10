La millonaria recompensa que ofrece el Gobierno por datos sobre los jubilados desaparecidos en Chubut
El Gobierno fijó una recompensa para obtener datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados desaparecidos en Chubut.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los dos jubilados desaparecidos en Chubut en octubre pasado. La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por averiguación de paradero.
La medida tiene como objetivo recabar información que permita dar con el paradero de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, quienes fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando se dirigían desde Comodoro Rivadavia hacia la localidad de Camarones.
Según lo dispuesto por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, la recompensa será otorgada únicamente a quienes aporten datos relevantes sin haber participado en los hechos investigados. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de las personas que colaboren.
Cómo aportar datos sobre los jubilados desaparecidos en Chubut
El pago se efectuará en la sede del Ministerio de Seguridad o en otro lugar que la autoridad competente disponga. La línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, fue habilitada para recibir información de manera anónima.
En paralelo, se ordenó a las Fuerzas Federales exhibir los afiches correspondientes con los datos de los jubilados, como parte del operativo para dar visibilidad al caso.
La desaparición de Juana Inés y Alberto Pedro
Morales, de 70 años, vivía en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, mientras que Kreder, de 79, residía en el barrio Ciudadela. Ambos salieron desde el domicilio de Kreder en una camioneta Toyota Hilux color champagne, patente NSP-455, con destino a Camarones. Sus teléfonos celulares registraron la última conexión el mismo día, a las 9:53 de la mañana.
Seis días después, el 17 de octubre, la camioneta fue hallada cerrada y sin ocupantes en una zona conocida como Zanjón de Visser, ubicada a unos seis kilómetros de la costa y a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3. Dentro del vehículo se encontraron los objetos personales de ambos jubilados. La investigación contempla tres hipótesis principales: una ausencia voluntaria, un accidente o la intervención de un tercero en un hecho de carácter delictivo.
La causa continúa abierta, aunque la familia de los desaparecidos manifestó su preocupación por la falta de avances. “Van a ser dos meses y todavía no se puede saber si hubo un tercero dentro del vehículo”, sostuvo Claudia Kreder.
Tampoco se encontraron elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos de la pareja. “Es muy difícil entender que no haya aparecido un zapato, una prenda, el teléfono o algo: o se está buscando en el lugar equivocado, o no sé qué pasa”, afirmó. La posibilidad de que el mar haya tenido incidencia fue prácticamente descartada tras los rastrillajes realizados en Bahía Bustamante. “Entiendo que el mar devuelve”, agregó.