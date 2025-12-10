Quién era Gustavo Suárez, el hombre que mató a su hijo y luego se suicidó
Gustavo Suárez (48) mató a su hijo Francisco (4) de un tiro en la cabeza y luego se quitó la vida. Existían antecedentes de violencia familiar entre los padres.
Un filicidio seguido de suicidio mantiene en vilo al partido bonaerense de Coronel Suárez. Gustavo Suárez (48) mató a su hijo Francisco (4) de un tiro en la cabeza y luego se quitó la vida. En estos momentos, la Justicia investiga el hecho en medio de denuncias previas por violencia familiar.
Quién era Gustavo Suárez
El hombre de 48 años se dedicaba a ser transportista y vivía en la localidad bonaerense de Huanguelén, partido de Coronel Suárez. Según trascendió, existían antecedentes de violencia familiar entre los padres, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre.
Su expareja, identificada como Daiana García, sargento de la Policía Comunal, había presentado una denuncia el 7 de noviembre solicitando una nueva medida de restricción de acercamiento.
Cuatro días después de esa presentación, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, no hizo lugar al pedido y derivó el caso al Juzgado de Paz, además de activar la intervención del Servicio Social local. Ese mismo día, el organismo municipal requirió medidas de protección para el niño.
El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” y dispuso que el menor continuara teniendo contacto con su padre, argumentando que no se había detectado un riesgo extremo.
En estos momentos, el caso se encuentra en manos de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio”.