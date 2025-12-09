"No valés nada": la escalofriante carta que dejó Gustavo Suárez, el hombre que mató a su hijo y se suicidó
Gustavo Suárez, el hombre que mató de un tiro en la cabeza a su hijo, compartió en su estado de WhatsApp un escrito dirigido principalmente a su expareja.
Un filicidio seguido de suicidio mantiene en vilo al partido bonaerense de Coronel Suárez. Gustavo Suárez (48) mató a su hijo de cuatro años de un tiro en la cabeza y luego se quitó la vida. En las últimas horas, se conoció la carta que había compartido Gustavo, en la cual anticipaba el trágico final.
Antes de matar a su hijo, Suárez compartió una carta en su estado de WhatsApp. El escrito está dirigido principalmente a su expareja, identificada como Daiana García, sargento de la Policía Comunal.
Qué decía la carta
“Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos. Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir”, dice el escrito al que accedió La Brújula 24.
Y continúa: “Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas”.
“Ahora a llorar a la iglesia, Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mí donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá dejando tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre hacés”, agregó Gustavo. Y sentenció: “A vos el nene no te importa y nunca te importó”.
“Ahora no nos llores ni te pongas en el papel de víctimas porque, si hubo una víctima, fuimos nosotros de todas tus mentiras siempre”, manifestó. Y concluyó: “Lo tenías todo y lo perdiste, así que ahora me toca decírtelo a mí. Pan y ajo, no valés nada, Daiana, ni como mujer, ni como madre, ni como persona. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será (...), no servís para dar hijos y lo sabés ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso”.