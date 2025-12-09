Horror en Coronel Suárez: mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y se suicidó

Gustavo Suárez (48) mató a su hijo Francisco y luego se quitó la vida. El hombre había anticipado en su WhatsApp sus intenciones.

Un terrible episodio conmocionó al partido bonaerense de Coronel Suárez. Gustavo Suárez (48) mató a su hijo de cuatro años de un tiro en la cabeza y luego se suicidó. Según trascendió, el hombre había anticipado en su WhatsApp sus intenciones.

Los fuertes detalles del horror en Coronel Suárez El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, en la localidad de Huanguelén. Horas antes de la trágica secuencia, Gustavo se comunicó con su exmujer y le dijo que estaba estacionado sobre la ruta y que iba a matar a su hijo.

Inmediatamente, la ex del filicida, identificada como Daiana García, sargento de la Policía Comunal, alertó a sus colegas. Un móvil policial se hizo presente en el lugar y allí se encontraron con un camión Mercedes Benz 2035. Dentro de él, hallaron los cuerpos de Suárez y su hijo.

Por un lado, el menor, identificado como Francisco Suárez, presentaba signos vitales por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital local. Lamentablemente, falleció unos minutos después. Por otro lado, Gustavo contaba con un disparo en la cabeza y tenía una pistola Bersa calibre .22 en una mano.