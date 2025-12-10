Asaltaron con un cuchillo a dos repartidores de comida en Maipú

Dos repartidores de comida fueron abordados por un delincuente que, bajo amenazas con cuchillo en mano, les robó el pedido y un teléfono celular.

Cuando una pareja que trabaja como repartidores de comida llegó a su destino en el departamento de Maipú, fueron abordados durante la noche de este miércoles por un delincuente armado con un cuchillo, quien bajo amenazas les robó un teléfono celular y la comida que debían entregar.

El asalto ocurrió concretamente en el cruce de las calles Boedo y Río Salado, dentro del barrio Nuevo Amanecer, a pocos minutos de dadas las 21.30. Allí, los repartidores, de 25 y 29 años, terminaron siendo robados por este individuo.