Investigan el abuso sexual de una niña de 5 años en Maipú: su padrastro quedó en la mira

La madre advirtió un comportamiento extraño y la niña reveló que sufrió un abuso sexual. Frente a eso, se radicó la denuncia y la pequeña fue hospitalizada.

En primera instancia, la niña fue asistida en el Hospital Lagomaggiore, desde el cual solicitaron un examen para confirmar el abuso sexual.

Una mujer denunció la tarde del martes que su hija de 5 años sufrió un abuso sexual en su casa de Coquimbito, en Maipú. La madre advirtió que tenía un comportamiento extraño y la niña reveló la vejación, señalando a su padrastro como autor. Así, la pequeña fue hospitalizada y aguardaban por los peritajes correspondientes para avanzar en la causa.

Fuentes policiales relataron a MDZ que alrededor de las 16.40 la progenitora ingresó junto a la criatura a la guardia pediátrica del Hospital Paroissien, donde explicó que en las últimas horas había notado que su hija presentaba una conducta poco común y que no durmió en toda la noche.

El relato de la niña y la denuncia de abuso sexual Frente a eso, la mujer le consultó y la niña afirmó que su padrastro, un hombre de 40 años, la tocó en sus partes íntimas y por eso sentía molestia, surge de la versión inicial que aportó la denunciante.

Sin pensarlo, la madre decidió llevarla al mencionado nosocomio maipucino para que la examinaran. Allí, fue atendida por una médica, quien solicitó la intervención del Grupo de Alto Riesgo (GAR) del Hospital Notti, un equipo interdisciplinario especializado en la detección de situaciones de maltrato y abuso infantil.

hospital notti (6).JPG La criatura iba a ser examinada por un equipo interdisciplinario del Hospital Notti. ALF PONCE / Archivo MDZ Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al mencionado nosocomio pediátrico, donde se le iba a practicar la evaluación correspondiente, con el objetivo de determinar si pudo ser víctima o no una situación de abuso sexual.