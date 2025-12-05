Chubut: un odontólogo condenado por abuso sexual fue inhabilitado para atender niños

El odontólogo investigado por el Ministerio Público Fiscal de Chubut fue condenado e inhabilitado para atender menores y deberá colgar un cartel aclarándolo.

Un odontólogo de la provincia de Chubut, condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional por abuso sexual, fue inhabilitado para atender a pacientes menores de edad. La decisión fue impuesta por la jueza Karina Breckle con el objetivo de prevenir nuevos delitos de esta misma índole.

Las medidas impuestas al odontólogo El profesional F.R.F.D. (50) fue declarado penalmente responsable del delito ocurrido en junio de 2023: el abuso sexual simple contra una paciente de 17 años. A su vez, la jueza también ordenó que el dentista tenga terminantemente prohibido atender pacientes menores de edad de cualquier sexo, por lo tanto tendrá que derivarlos con otros profesionales inmediatamente.

Además, Breckle impuso que tanto en la ventanilla de recepción como en la puerta del consultorio en el que el odontólogo se encuentre debe estar visible la leyenda “El profesional F.R.F.D mantiene vigente orden judicial que prohíbe atender pacientes menores de edad”.

Entre las medidas, la sentencia establece que deberá someterse a un tratamiento psicológico durante dos años, o hasta recibir el alta del profesional tratante.

La magistrada consideró que esta obligación resulta “adecuada y necesaria” para prevenir nuevas conductas delictivas. Además, la resolución prevé que el hombre complete 800 horas reloj de capacitaciones dictadas por organizaciones o universidades especializadas en temáticas como Ley Micaela, violencia sexual, derechos de niños y adolescentes, violencia contra la mujer y ética profesional.