Quién era la joven que murió por la caída de un andamio en Villa Devoto

La joven murió tras ser golpeada por un andamio que cayó desde una obra. La Justicia investiga al arquitecto y a la constructora por posible negligencia.

Lourdes Antoniani murió tras haber recibido un fuerte golpe en la cabeza provocado por la caída de un andamio desde una obra lindera.

La muerte de Lourdes Antoniani conmocionó a Villa Devoto y reabrió el debate sobre la seguridad en la construcción. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, en la avenida Chivilcoy al 3600. La víctima había recibido un fuerte golpe en la cabeza provocado por la caída de un andamio desde una obra lindera.

Antoni era una joven de 20 años que trabajaba en tareas administrativas dentro del Ejército Argentino y era oriunda de Villa Bosch. Realizaba su rutina laboral en la Ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió el fatal incidente. Pese a los intentos de asistencia, las lesiones ocasionadas por el impacto resultaron mortales.

Investigación en torno a la caída del andamio La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº33, que abrió una causa por homicidio culposo.

El principal imputado es el arquitecto responsable de la obra, Claudio Mónaco, de 79 años. Además, la Justicia analizará el accionar de la empresa Wadeh S.A. Constructora, bajo cuya responsabilidad se encuentra la obra, para determinar si hubo negligencia en las medidas de seguridad.