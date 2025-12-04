Brasil: murió tras un accidente mientras hacía ejercicio en el gimnasio

Ronald José Salvador Montenegro hacía el ejercicio de press banca en un gimnasio en una localidad de Brasil y sufrió un accidente que lo llevó a la muerte.

Un accidente que terminó en tragedia tuvo lugar este miércoles en un gimnasio del barrio Jardim Atlântico de Brasil, cuando un hombre de 55 años murió luego de un accidente al realizar un ejercicio de press de banca en la RW Academia. El acontecimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, y generó repercusiones en la comunidad local ya que la víctima era conocida en el sector cultural.

Brasil, Murió En Un Gimnasio X El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se muestra el momento en el que el hombre identificado como Ronald José Salvador Montenegro hacía el ejercicio de press banca con barra libre. Acto seguido, el barrote se le resbaló de las manos y terminó cayendo sobre su pecho, provocando que segundos después de levantarse del banco colapsara intentando llegar a la recepción.

Las personas que se encontraban realizando sus rutinas y personal del gimnasio se levantaron inmediatamente para asistirlo, a lo que fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda. No obstante, arribó al establecimiento de salud en paro cardiorespiratorio y no logró sobrevivir a las lesiones.

La muerte del gestor cultural que conmocionó a la comunidad local en Brasil El gimnasio expresó su pesar por el fallecimiento y afirmó que su equipo actuó rápidamente, brindando asistencia y llamando a emergencias. La familia de Montenegro aseguró que tenía más de 30 años de experiencia en musculación y nunca había sufrido accidentes previos. Especialistas indicaron que el “agarre suicida” (una técnica que permite que la barra repose sin cerrar completamente las manos) podría haber incrementado el riesgo, aunque no se estableció como causa oficial.

Montenegro, reconocido por su trabajo en la preservación de las tradiciones del Carnaval de Olinda, dirigía el Palácio dos Bonecos Gigantes, donde se conservan más de 300 figuras emblemáticas de la cultura local. Su gestión impulsó la creación de nuevos muñecos, la formación de titiriteros y la proyección internacional de esta tradición declarada patrimonio cultural inmaterial de Brasil. Tenía dos hijos y era un referente cultural querido por su comunidad.