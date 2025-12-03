Brasil y Estados Unidos: Luiz Inácio Lula da Silva disculpa a Donald Trump

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , ha destacado su sintonía con su homólogo de Estados Unidos , Donald Trump , a quien parece disculpar algunas de sus salidas ante los medios de comunicación al afirmar que son dos jefes de la Casa Blanca, el que sale por televisión y el de la conversación personal.

" Cada vez que hablo con Trump me sorprende . Muchas veces le ves por televisión muy nervioso, pero en el trato personal es otra persona. Yo ya le he dicho que tenemos dos Trump, el de la televisión y de la conversación personal", ha contado el presidente brasileño este miércoles en una entrevista para TV Verdes Mares.

Ambos mantuvieron el martes un encuentro telefónico en el que Lula da Silva instó a su par a levantar el resto de aranceles que pesaban sobre algunas de las exportaciones brasileñas, una vez la gran mayoría de las tasas fueron retiradas a finales de noviembre. "Fue una conversación extraordinaria", ha dicho el brasileño.

"Va a ser una buena relación", ha expresado convencido el presidente Lula da Silva , quien cree que ambos países saldrán ganando con esta vinculación. "Tras 200 años de relación diplomática no tiene por qué divergir Estados Unidos y Brasil", ha dicho.

Otro de los puntos que se abordó en la llamada del martes fue la lucha contra el crimen organizado y el interés de ambos países en colaborar.

Trump Lula da Silva efe La relación cambió entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, ahora Estados Unidos y Brasil se acercan. Foto Efe EFE

"Le dije que estamos dispuestos a trabajar juntos en la frontera y donde sea necesario", ha contado Lula, quien le ha pedido a Donald Trump que detenga a los líderes de organizaciones brasileños que puedan estar en territorio estadounidense.

Estados Unidos y Brasil

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se deterioraron durante 2025 tras la decisión de Trump de imponer aranceles a más de 200 exportaciones brasileñas y aplicar sanciones a algunos altos funcionarios.

Washington justificó estas medidas por los supuestos daños a su economía y por las acciones de Brasilia contra la libertad de expresión y sus rivales políticos, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro y su caso por golpe de Estado en Brasil.

Todo comenzó a cambiar el 23 de septiembre, tras verse brevemente en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando descubrieron la "excelente química" entre los dos, aunque eso no impidió a Trump apuntar por última vez, por ahora, hacia un Lula da Silva al que acusó de perseguir a sus rivales políticos. Dpa