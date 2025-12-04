Violencia en Perú: le disparó por accidente a su compañero mientras filmaba un video extorsivo

Un delincuente de Perú filmaba un video amenazando a un desconocido con un arma de fuego y accidentalmente le disparó a su compañero que estaba del otro lado.

En Perú se produjo este miércoles un episodio de violencia en el que un joven delincuente grabó un video en el que amenazaba a una supuesta víctima y terminó disparándole accidentalmente a su propio compañero. El hecho se viralizó en redes en un país en el que, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en 2025 “8 de cada 9 detenidos por sicariato son menores de edad”.

Perú: la secuencia del disparo en el video extorsivo En Perú, Le Disparó A Su Compañero Mientras Grababan Un Video Extorsivo X El delincuente que se encontraba frente a cámara manipulaba la pistola mientras decía frases amenazantes, hasta que el video se cortó abruptamente cuando este terminó hiriendo de un tiro a su propio cómplice.

El episodio ocurrió en un contexto de crecimiento sostenido de las extorsiones que afectan a transportistas, comerciantes y empresarios en distintas regiones del Perú. De acuerdo con los diarios locales, es un procedimiento común que las mafias difundan videos mostrando armas de fuego para obligar al pago de “cupos”. Pero esta vez, la escena terminó mal para los extorsionadores.

Perù hiriò a su compañero El joven delincuente que mientras grababa un video extorsivo y violento, le disparó a su propio compañero. X En la grabación se ve a un hombre encapuchado descargando una pistola cargada para reforzar la intimidación. Sin revisar la recámara, gatilló accidentalmente y le pegó un tiro al compañero que sostenía el celular. El desconcierto quedó registrado: “Oye, te di… te di, mano… ¿estaba cargada, mano?”, se escucha decir mientras el herido reacciona al impacto.