Este es el evento del vino que fue declarado de interés especial por la Cámara de Diputados

Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados , Andrés Lombardi, se entregó un reconocimiento a Nicolás Aleman, organizador de la Premiun Tasting Edición Mendoza , un evento que permite probar vinos de Sudamérica premiados por los críticos más reconocidos del mundo, en una experiencia enogastronómica que ha traspasado las fronteras provinciales.

Con ediciones en Chile , Perú y Brasil, la Premiun Tasting se consolida como una gran degustación a ciegas dirigida por especialistas, en la que se combina con diferentes preparaciones gastronómicas. Además, productores y enólogos exponen cada vino y cuentan sus proyectos.

Organizada por Nicolás Aleman junto al sommelier Rodrigo Khon, la última edición en Mendoza tuvo lugar en noviembre, en el Hotel Sheraton, constituyendo una “inmejorable oportunidad para conocer y disfrutar los vinos de Sudamérica más exitosos a nivel internacional junto a sus creadores y especialistas”, afirma la fundamentación.

En el texto legislativo, se detalla que es “una gran degustación, para más de 350 personas dirigida por especialistas donde se combinan los vinos más destacados de Sudamérica con diferentes preparaciones gastronómicas. Durante 2 días se comparten diferentes actividades: cenas junto a productores y Winemakers, ferias de vino, clínicas y seminarios, entre otras. Cada año se realizan 5 ediciones con sede en Mendoza, Santiago de Chile, Lima, Sao Paulo y Buenos Aires”.

A su vez, pone en valor la relevancia de esta actividad “para el sector turístico nacional argentino, destacando su contribución a esta industria y a la cultura del vino en la región y el país”.

Durante el acto, Lombardi resaltó la trayectoria de la Premium, como así también lo que “significa para Mendoza este tipo de actividades, para la marca Mendoza, para el turismo, las bodegas y para los enólogos que comparten esos espacios, y qué significa una Premium tan importante para la industria vitivinícola. Ponen la vara muy alta”.

IMG_7722 Andrés Lombardi vivió la Premium Tasting y quedó impactado por su calidad.

Cada edición “es un trabajo de logística enorme y además es una experiencia única”, dijo, agregando que este es un reconocimiento “al esfuerzo de mendocinos y mendocinas que llevan adelante con orgullo su origen, con mucho trabajo, constancia y esfuerzo. La Premium Tasting facilita un encuentro único donde cada botella representa años de trabajo, investigación y pasión. Los hacedores del vino pueden transmitir su visión, su recorrido y las decisiones que definen el estilo de cada etiqueta. Esa cercanía humaniza la industria y potencia su valor cultural, permitiendo que el público comprenda que detrás de cada copa hay una historia que merece ser contada”.

“Es una demostración tangible de que Mendoza puede competir en los más altos niveles globales cuando combina tradición, innovación y un compromiso colectivo con la calidad”, subrayó.

Por su parte, Nicolás Aleman señaló que “realmente es un mimo, es un gran placer porque es lo que tratamos de conseguir con el Tasting, acercar el vino a la gente, educar, comunicar con pasión lo que tanto nos gusta y lo que nos identifica en el mundo, que es el vino de Mendoza y Argentina, y de alguna manera llevarlo a diferentes lugares”.

IMG_0794 Nicolás Aleman y su familia.

En esa línea, comentó que “con la gastronomía, generando experiencias, hemos ido con el tiempo creciendo, profesionalizándolo”, desde el 2011 en que iniciaron esta propuesta “que en el 2026 cumple 15 años”, con un “equipo muy grande trabajando” en todos los aspectos que hacen a un evento de tal magnitud. Desde la logística hasta lo técnico audiovisual, pasando por lo gastronómico.

“Es muy importante el reconocimiento porque de alguna manera empuja o ayuda a seguir por este camino. De alguna manera es un mimo, como dije al comienzo, de decir, bueno, están haciendo bien las cosas. Y el reconocimiento, sobre todo en Mendoza, por mendocinos, para mí es más valioso. Así que agradezco por habernos reconocido” porque realmente “hay una pasión y hay una búsqueda de excelencia que trabajamos para eso todo el tiempo”.