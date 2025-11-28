Abusó de su hijastra por 7 años, huyó a Perú y lo encontraron por una foto de Facebook: lo extraditaron

Un ciudadano peruano, acusado de abusar sexualmente de su hijastra a lo largo de siete años, fue extraditado a la Argentina en las últimas horas. Fue la madre de la víctima la que denunció al hombre en 2020, tras lo cual el individuo huyó del país y se mantuvo prófugo hasta su reciente detención en Perú .

El hecho salió a la luz cuando la madre de la menor de edad denunció el caso ante las autoridades. De acuerdo con su declaración, la mujer dejaba a su hija al cuidado del individuo, que era su pareja, cuando se iba a trabajar, entre 2013 y 2020.

A raíz de la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de la jueza Érica Uhrlandt, ordenó la captura internacional del sospechoso y activó los mecanismos de cooperación judicial y policial correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, que comenzó con tareas de rastreo para dar con el paradero del hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Con el paso de los meses, la búsqueda se centró en Perú , país de origen del imputado, donde se sospechaba que había buscado refugio.

Con el apoyo de Interpol-Perú , los investigadores intensificaron los trabajos de localización y realizaron tareas de ciberpatrullaje en redes sociales. Fue en ese contexto que lograron identificar un perfil de Facebook vinculado al acusado, en el que aparecía una fotografía reciente junto a familiares en la ciudad de Tacna, al sur del país.

La confirmación de la ubicación fue clave para avanzar con el operativo. Dado que existía la posibilidad de que el sospechoso intentara salir de Perú con destino a Bolivia, la Justicia argentina solicitó formalmente su detención por vía diplomática, con el fin de evitar su eventual fuga y asegurar su extradición.

Una vez concretada la captura, se activaron los procedimientos de repatriación previstos en la normativa bilateral. Una comisión de la Policía Federal Argentina viajó hasta Perú para hacerse cargo de la custodia del detenido y coordinar su traslado, cumpliendo con las directrices del Ministerio de Seguridad de la Nación y los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de cooperación internacional.

El hombre ya se encuentra en Buenos Aires y fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, donde enfrentará cargos por los delitos de abuso sexual contra una menor.