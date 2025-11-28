El expresidente Pedro Castillo es condenado a 11 años de prisión en Perú por su intento de disolver el Congreso en 2022

Un tribunal de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por los cargos de rebelión y conspiración al haber intentado sin éxito disolver el Congreso y obtener poderes amplios cuando estaba al frente del Ejecutivo en 2022.

El político de 56 años, quien ha estado en prisión desde entonces, fue acusado junto a otros colaboradores de conspirar "para atentar contra el orden constitucional", según la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

La fiscalía pedía una condena de 34 años de prisión.

La defensa del expresidente rechazaba los cargos. En su alegato final la semana pasada, los abogados aseguraron que el anuncio que hizo Castillo el 7 de diciembre de 2022, por el que decretaba la disolución del Congreso, solo fue una lectura de "un documento sin ninguna consecuencia", que no contó con el apoyo de ninguna fuerza de seguridad, por lo que no se trató de una rebelión.

El suceso ocurrió poco más de un año después de que asumiera la presidencia del país, luego de una apretada elección y tras meses de parálisis gubernamental y acusaciones de corrupción contra funcionarios cercanos a Castillo e incluso contra miembros de su familia.

Luego de su destitución y arresto, el Ejecutivo quedó en manos de la ministra Dina Boluarte, quien fue destituida a inicios de octubre de este año acusada en el Congreso de "incapacidad moral" para gobernar.

En su reemplazo fue designado José Jerí, quien deberá completar el periodo original de Castillo hasta julio del 2026.

AFP vía Getty Images Castillo se suma a la lista de expresidentes condenados por diversos delitos en Perú.

Los coacusados

Varios excolaboradores del expresidente Castillo también fueron juzgados por rebelión y conspiración, incluyendo la que fuera primera ministra, Betssy Chávez. El fallo señaló que ella y otros funcionarios participaron en la promulgación del decreto de Estado de excepción.

Chávez se encuentra desde inicios de este mes asilada en la embajada de México en Lima.

Jeri promovió la ruptura de relaciones con México que ratificó el Congreso peruano. México también ha dado asilo político a la esposa e hijos de Castillo.

En el juicio en ausencia, Chávez fue condenada también a 11 años y medio de prisión, al igual que el exministro del Interior, Willy Huerta. También el que fuera asesor del expresidente, Anibal Torres, recibió una sentencia de 6 años y ocho meses de cárcel.

Castillo cumplirá su condena en una prisión en la que están presos varios expresidentes peruanos: Alejandro Toledo, condenado a 20 años por corrupción; Ollanta Humala, a 15 años por lavado de activos, y Martín Vizcarra, a 14 años por recibir sobornos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC