Encontraron con vida a la joven argentina que estaba desaparecida en Brasil

El miércoles, Lurdes Leonor Rodríguez se comunicó con su mamá y le confirmó que se encuentra en buen estado de salud y que había perdido su celular.

La Policía de Chaco logró localizar a Lurdes Leonor Rodríguez, la joven argentina de 25 años que había desaparecido en Brasil la semana pasada. Cabe destacar que, en septiembre, Rodríguez se había ido a trabajar a un bar-restaurante de Florianópolis. Desde el 26 de noviembre su familia no sabía nada de ella.

Este miércoles, la joven se comunicó a través de videollamada con su mamá, Viviana Beatriz Verón. Lurdes le explicó que había perdido su celular hace una semana y que por ese motivo no le respondía los mensajes.

A su vez, le comentó que actualmente se encuentra viviendo en un departamento en el barrio Jurerê, junto a un compañero de trabajo llamado Luan Gómez. La joven le pasó el número de Gómez a su mamá para seguir en contacto.

La desaparición de Lurdes Fue la madre de la joven quien radicó la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco. Según indicó Verón, ella se comunicaba a diario con su hija, ya que ella la había dejado a cargo y hablaban para saber cómo estaban. Sin embargo, la última vez que hablaron fue el pasado 26 de noviembre y desde aquel día no sabe nada de su hija.