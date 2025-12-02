Quién es la joven argentina que es buscada intensamente desde hace una semana en Brasil

La joven chaqueña se había ido a trabajar a un bar-restaurante llamado "Meat-Shop" en la ciudad de Florianópolis.

Una joven argentina de 25 años, identificada como Lurdes Leonor Rodríguez, se encuentra desaparecida desde hace más de una semana en Brasil. Las autoridades y la familia de la joven aportaron datos claves sobre Rodríguez para intentar dar con su paradero.

Quién es Lurdes Leonor Rodríguez Según trascendió, en septiembre la joven chaqueña se había ido a trabajar a un bar-restaurante llamado "Meat-Shop" en la ciudad de Florianópolis. Rodríguez es delgada, de tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Además, tiene una cicatriz lineal y horizontal en la frente.

A su vez, tiene varios tatuajes en el cuerpo: un dibujo de un Saturno de colores en la parte superior de la mano derecha, una cinta negra con una flor en el medio en el antebrazo derecho, el dibujo de una chica bajo el hombro del brazo derecho, el signo Acuario en el hombro derecho, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho que se extiende hacia ambas costillas.

La desaparición de la joven Fue la madre de la joven, Viviana Beatriz Verón, quien radicó la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco. Según indicó Verón, ella se comunicaba a diario con su hija, ya que ella la había dejado a cargo y hablaban para saber cómo estaban. Sin embargo, la última vez que hablaron fue el pasado 26 de noviembre y desde aquel día no sabe nada de su hija.