Máxima preocupación: una joven argentina fue a trabajar a Brasil y desapareció

Una joven argentina de 25 años que había viajado a Brasil a mediados de septiembre para trabajar, desapareció hace una semana. La familia de la joven y las autoridades la buscan intensamente.

Se trata de Lurdes Leonor Rodríguez, una joven chaqueña que se había ido a trabajar a un bar-restaurante llamado "Meat-Shop" en la ciudad de Florianópolis. El 26 de noviembre, Rodríguez dejó de responder mensajes y llamadas.

Por lo tanto, la madre de la joven de 25 años radicó la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco.

Según informó NA, Rodríguez es delgada, de tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Además, tiene una cicatriz en la frente y varios tatuajes.