Rosalía vuelve a la Argentina con su gira más grande y ambiciosa: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

La artista española visitará de nuevo el país, esta vez con su nuevo tour, una propuesta más ambiciosa y experimental que marcará su regreso a los escenarios argentinos.

Tras su reciente visita, que dejó postales y momentos inolvidables en la ciudad de Buenos Aires, Rosalía confirmó que regresa a Argentina como parte del LUX TOUR, una gira que marca un nuevo horizonte dentro de su carrera artística.

El tour mundial desembarca con una propuesta que se aleja del pulso minimalista de Motomami para sumergirse en un universo más ambicioso: teatral, exuberante y atravesado por influencias clásicas. Un espectáculo que abraza lo sinfónico, nuevas texturas sonoras, distintos idiomas y una mirada introspectiva que expande el sello provocador de la artista.

Rosalía 2 La artista se presentará en agosto de 2026. Gentileza Prensa. La estrella española tendrá dos fechas en Buenos Aires: el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta exclusivamente a través de la página Movistar Arena. Los clientes Santander podrán acceder a una preventa el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 16 horas; y luego, a partir del 11 de diciembre a las 10 h, se abrirá la venta general. Además, quienes paguen con tarjetas Santander podrán hacerlo en 6 cuotas sin interés en cualquiera de las instancias.

Rosalía 3 LUX, último trabajo artístico de Rosalía, fue lanzado el 7 de noviembre. Gentileza Prensa. Durante su última estadía en Buenos Aires, Rosalía no solo disfrutó de la ciudad: se mezcló con su escena cultural, grabó una charla con Mariana Enríquez, participó de una jam y se reunió con el mismísimo Charly García. Como broche, sorprendió subiendo al Obelisco para contemplar el cielo porteño, el mismo que menciona en Reliquia, donde deja una frase que ya abrazaron sus fans locales: "El cielo nació en Buenos Aires". Y, como reconoció la propia artista, es "el cielo más hermoso que he visto en mi vida".