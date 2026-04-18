Internado y bajo control médico, Luis Brandoni cumplió 86 años y los famosos no paran de demostrarle su afecto en las redes sociales

En medio de una internación que mantiene a todo el país en vilo, el gran Luis "Beto" Brandoni cumplió 86 años. Pero lejos de las luces del escenario y las ovaciones del público, el actor atraviesa este aniversario en un contexto crítico que encendió todas las alarmas.

Luis Brandoni cumplió 86 años internado y bajo un estricto control médico que preocupa a sus fans.

Tras el descargo de su familia confirmando un estado de salud delicado , las redes sociales se inundaron de mensajes de sus colegas más cercanos que, entre líneas, dejan entrever la gravedad de la situación.

La primicia que nadie quería dar se confirmó: el cumpleaños de uno de los máximos referentes de nuestra cultura llegó en el momento más difícil. Mientras Luis Brandoni permanece hospitalizado, su círculo íntimo decidió romper el hermetismo para reconocer que el cuadro es, cuanto menos, preocupante.

Luis Brandoni Luis Brandoni en Parque Lezama, una de sus últimas películas. Netflix

Sin embargo, el amor de sus pares no se hizo esperar. Carlos Rottemberg lanzó un mensaje que caló hondo: “Beto querido... solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores”. La frase, cargada de melancolía, refleja la esperanza de volver a verlo brillar tras casi cinco décadas de "poner los dedos" juntos en cada proyecto.

saludos luis brandoni (1) El saludo de Rottemberg para Brandoni en su cumpleaños. X @multiteatro

Pero si hubo un saludo que generó un mar de lágrimas en Instagram, fue el de Soledad Silveyra. Su compañera de mil batallas le dedicó palabras que suenan a despedida o a ruego por un milagro: “Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro”.

saludos luis brandoni Soledad Silveyra compartió un carrete de fotos para saludar a su "Maestro" en este delicado momento de salud. Instagram @soledad_solita_silveyra

El clima de primicia constante sobre su evolución mantiene a los portales en alerta roja. La familia del actor, que hasta ahora se había mantenido en silencio, finalmente blanqueó que atraviesa un proceso delicado. Ahora, todo el ambiente artístico espera que el Beto pueda "apagar las velitas" de la recuperación definitiva.