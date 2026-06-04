La enfermedad que afectó a Chunchuna Villafañe en los últimos años de su vida

El fallecimiento de Chunchuna Villafañe fue comunicado en la tarde del jueves y generó una enorme conmoción.

La noticia de la muerte de Chunchuna Villafañe generó un profundo dolor en el mundo artístico. La actriz tenía 92 años y fue su hija quien comunicó mediante sus redes sociales el fallecimiento de quien fue una figura de la televisión y el modelaje en nuestro país.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa", expresó Juana Molina en su Instagram.

Luego, agregó: "Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos".

El problema de salud que afectó a Chunchuna Villafañe antes de su muerte Chunchuna Villafañe - Portada Tristeza por el fallecimiento de Chunchuna Villafañe. Foto: Instagram / @soyjuanamolina.

Chunchuna Villafañe fue afectada por un problema de salud del que su propia hija dio a conocer: "Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión", comentó en una entrevista con La Nación durante el 2024.