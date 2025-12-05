"Es un milagro": habló una de las sobrevivientes del helicóptero que se desplomó en una cancha de tenis

Camila Prieto habló tras el terrible accidente y reveló que hubo una falla mecánica. Los tres ocupantes se encuentran en el hospital.

Un terrible episodio tuvo lugar en una de las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (exKDT), en el barrio porteño de Palermo, donde un helicóptero perdió el control y se desplomó. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de la aeronave resultaron heridos y fueron asistidos por el SAME.

En las últimas horas, Camila Prieto, una de las sobrevivientes del accidente, habló y relató cómo fue la impactante secuencia. En primer lugar señaló que “es un milagro” que los tres hayan sobrevivido.

“Hubo una falla técnica y él es un piloto de mucha experiencia, entonces hizo una maniobra específica para un aterrizaje de emergencia”, explicó Prieto, en diálogo con el periodista Germán Sasso.

“Estamos todos bien”, confirmó. Tras el siniestro, los tres fueron trasladados al Hospital Fernández. La mujer no habría sufrido heridas de consideración, mientras que el otro pasajero sufrió politraumatismos. El piloto del helicóptero fue el más afectado, ya que presenta lesiones graves. “Es una segunda vida”, expresó Prieto.

Imputaron al piloto La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la imputación del piloto, de 46 años, por el delito de lesiones culposas. Según se informó, se le practicó un test de alcoholemia en el nosocomio para determinar si el sujeto actuó bajo los efectos del alcohol antes del siniestro aéreo.