Accidente fatal en Chile: el conmovedor mensaje de la familia de los mendocinos fallecidos
Hugo Venturín y Mónica Torres murieron el martes en un accidente en Chile y dos nietas quedaron internadas. La familia del odontólogo publicó un mensaje.
Un trágico accidente el martes en Chile cambió la vida de una familia mendocina. El odontólogo Víctor Hugo Venturín y su esposa murieron en el acto, y las dos nietas que los acompañaban quedaron internadas. La familia hizo una colecta para costear los gastos del hospital y ahora publicó un conmovedor mensaje.
El mensaje de la familia
En las últimas horas, los familiares avisaron a través de las redes sociales que no necesitan más dinero y que solo esperan apoyo a través de oraciones.
Te Podría Interesar
“Queremos agradecer inmensamente a cada uno de ustedes por las campañas realizadas para colaborar con la tragedia que nos tocó atravesar. en estos momentos no necesitamos más que oraciones y lindas energías para nuestras hijas, quienes en un proceso muy lento que requiere de tiempo y dedicación están recuperándose”, escribieron.
“Todo el apoyo y amor recibido va a volver a ustedes, porque no existe una fórmula más acertada que la de dar y recibir, y que gracias a todo eso esta familia a la distancia sigue con fuerzas para volver con nuestras bebés. Los queremos muchísimo, gracias. Compartan para que llegue a cada una de las personas que fueron parte, nada mas necesitamos que sus palabras de amor y respeto. El mejor recuerdo de estos momentos para Ampi e Isa, será el amor que les brindaron, se los prometemos a ellas y ustedes. Todo va a estar bien”, agregó.
El accidente fatal en Chile
El martes a la mañana, Víctor Hugo Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) iban con dos nietas en un Fiat Cronos de paseo a Chile y en la ruta 60 en San Felipe chocaron de frente con una SUV al mando de Silas Cruz de Oliveira (50) oriundo de Brasil pero residente en Chile desde hacía varios años. Los tres adultos murieron y las niñas quedaron internadas.