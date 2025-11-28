Accidente fatal en Chile: el conmovedor mensaje de la familia de los mendocinos fallecidos

Hugo Venturín y Mónica Torres murieron el martes en un accidente en Chile y dos nietas quedaron internadas. La familia del odontólogo publicó un mensaje.

La familia informó que una de las menores tuvo una cirugía exitosa, aunque ambas siguen en terapia. Piden prudencia y acompañamiento.

El mensaje de la familia En las últimas horas, los familiares avisaron a través de las redes sociales que no necesitan más dinero y que solo esperan apoyo a través de oraciones.

“Queremos agradecer inmensamente a cada uno de ustedes por las campañas realizadas para colaborar con la tragedia que nos tocó atravesar. en estos momentos no necesitamos más que oraciones y lindas energías para nuestras hijas, quienes en un proceso muy lento que requiere de tiempo y dedicación están recuperándose”, escribieron.

“Todo el apoyo y amor recibido va a volver a ustedes, porque no existe una fórmula más acertada que la de dar y recibir, y que gracias a todo eso esta familia a la distancia sigue con fuerzas para volver con nuestras bebés. Los queremos muchísimo, gracias. Compartan para que llegue a cada una de las personas que fueron parte, nada mas necesitamos que sus palabras de amor y respeto. El mejor recuerdo de estos momentos para Ampi e Isa, será el amor que les brindaron, se los prometemos a ellas y ustedes. Todo va a estar bien”, agregó.