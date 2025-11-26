El estado de salud de las dos niñas mendocinas tras el fatal accidente en Chile

Las niñas, de 11 y 13 años, siguen bajo cuidados intensivos en Chile. Una de ellas fue operada de múltiples fracturas y evoluciona lentamente.

La familia informó que una de las menores tuvo una cirugía exitosa, aunque ambas siguen en terapia. Piden prudencia y acompañamiento.

Dos personas de origen mendocino murieron este martes por la mañana en un accidente vial ocurrido en una autopista de Chile, a la altura de la comuna de San Felipe. Una tercera víctima, de nacionalidad chilena, también perdió la vida luego del choque frontal. La violencia del impacto provocó la muerte inmediata de los adultos involucrados.

Dentro del vehículo argentino viajaban dos menores de 11 y 13 años que fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital San Camilo, donde ingresaron con lesiones de gravedad. Las niñas son nietas de la pareja fallecida y quedaron internadas en estado delicado bajo supervisión del equipo médico chileno.

La evolución médica y el pedido de cautela De acuerdo con la información confirmada por la familia, una de las chicas fue sometida a una cirugía reconstructiva por fracturas en fémur, tibia y peroné en el Hospital San Juan de Dios, en Los Andes. La operación fue exitosa y, más tarde, la llevaron a realizarse una placa por un problema previo en la boca que los médicos necesitaban controlar. Aunque su estado sigue siendo delicado, se mantiene estable.

Ambas menores continúan en terapia intensiva, con controles constantes por parte del equipo sanitario. Este miércoles, allegados comentaron que una de ellas presentó una “leve, leve mejoría”, mientras que la operada necesitó oxígeno por momentos debido a la fuerte hinchazón en su rostro, algo que está siendo monitoreado.

Los familiares pidieron ser muy prudentes con la información, evitar versiones sin confirmar y acompañar desde el respeto, ya que la situación que atraviesan los familiares es muy difícil y la prioridad está puesta en la recuperación de las niñas.