Realizan una colecta para ayudar a las niñas mendocinas accidentadas en Chile

Tras el accidente en San Felipe, comenzó una colecta para repatriar los cuerpos y ayudar a las dos niñas mendocinas que siguen internadas en Chile.

La comunidad mendocina se moviliza para ayudar a la familia Venturín-Torres tras el accidente que dejó dos víctimas fatales.

El trágico accidente ocurrido este martes en la autopista Los Andes, en la comuna de San Felipe en Chile dejó una enorme conmoción por el fallecimiento de dos mendocinos, Víctor Hugo Venturín y Mónica Torres, quienes murieron en el acto tras una colisión frontal con un auto chileno. Una tercera víctima, de nacionalidad chilena, también perdió la vida.

Además, dentro del vehículo argentino viajaban dos niñas, nietas de los fallecidos que fueron asistidas de inmediato por los equipos de emergencia y luego trasladadas al hospital San Camilo. Ambas fueron diagnosticadas con heridas de gravedad y continúan bajo cuidados intensivos mientras sus familias siguen minuto a minuto su evolución.

fsavcrew El accidente se produjo sobre la mañana de este martes en una autopista chilena. Una colecta para ayudar a las familias de las víctimas Luego del accidente, allegados a la familia de las víctimas comenzaron a difundir una colecta para cubrir los gastos más urgentes. “La colecta la está haciendo la madre de una de las nenas, la hija mayor de Mónica. Es para repatriar los cuerpos y porque la medicina es súper costosa en Chile. Entiendo que es para poder traerlos a Argentina y afrontar lo que sigue”, explicaron a MDZ personas cercanas a la familia.

colecta Los mensajes comenzaron a circular entre grupos de WhatsApp y comunidades escolares, en especial la del Colegio Beato J.B. Scalabrini, donde estudia una de las chicas. Allí se compartió un texto que lamenta profundamente la pérdida de los abuelos de una alumna y detalla las vías oficiales para colaborar.