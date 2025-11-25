Fatal accidente en Chile: dos mendocinos murieron en un aparatoso choque en la región de Valparaíso

El siniestro, ocurrido en la mañana de este martes en la localidad de San Felipe, terminó con la muerte de tres personas, dos de ellas mendocinas, y la internación de dos menores.

El accidente se produjo sobre la mañana de este martes en una autopista chilena.

Dos personas de origen mendocino murieron en la mañana de este martes a raíz de un accidente vial en una autopista de Chile. Además, otra víctima, de origen brasileño, también perdió la vida en el siniestro ocurrido a la altura de la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.

La información recolectada desde el otro lado de la cordillera sostiene que el choque se dio de frente, sobre las 6.30, entre un automóvil de patente argentina y uno de correspondencia chilena. Por su parte, se destacó que la fuerza de la colisión significó la muerte inmediata de las víctimas.

La colisión provocó la muerte inmediata de las víctimas. Dentro del rodado de origen argentino también viajaban dos menores de edad que fueron rápidamente asistidos en el lugar del accidente para luego ser derivados al hospital San Camilo, ubicado en la localidad ya mencionada, tras ser diagnosticados con heridas de gravedad.