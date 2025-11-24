Identificaron al joven que murió en el accidente entre un auto y un camión en alta montaña
El conductor del Renault Clio falleció en el lugar. Sus acompañantes, una mujer y una nena de 13 años, sufrieron politraumatismos.
Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes en alta montaña terminó con la vida de Santiago Corvalán, un joven de 28 años que conducía un Renault Clio. El accidente se produjo alrededor de las 19:15 en el kilómetro 1085 de la ruta 7, Luján de Cuyo, según informó el Ministerio de Seguridad.
Corvalán circulaba en dirección a la Ciudad de Mendoza cuando, “por motivos que se tratan de establecer”, perdió el dominio del vehículo e impactó de frente contra un camión Volvo 400 con semirremolque que avanzaba hacia Chile. El conductor del rodado mayor, de 27 años, resultó ileso.
Te Podría Interesar
Las víctimas del accidente
El choque fue de tal magnitud que el joven conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Tras ser retirado por personal de rescate, un médico confirmó su fallecimiento en el lugar. En el automóvil también viajaban una mujer que sufrió politraumatismos moderados a graves y fue trasladada de urgencia al Hospital Central, y una nena de 13 años, quien también presentó politraumatismos moderados a graves y fue derivada al Hospital Notti.
Intervención y peritajes en el lugar
Tras la colisión, efectivos de la Policía Vial, personal de la jurisdicción y equipos de rescate trabajaron para asistir a las víctimas y ordenar la circulación, que quedó reducida a media calzada durante varias horas. El conductor del camión fue sometido al dosaje de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo.