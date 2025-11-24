Identificaron al joven que murió en el accidente entre un auto y un camión en alta montaña

El conductor del Renault Clio falleció en el lugar. Sus acompañantes, una mujer y una nena de 13 años, sufrieron politraumatismos.

Corvalán circulaba en dirección a la Ciudad de Mendoza cuando, “por motivos que se tratan de establecer”, perdió el dominio del vehículo e impactó de frente contra un camión Volvo 400 con semirremolque que avanzaba hacia Chile. El conductor del rodado mayor, de 27 años, resultó ileso.

Las víctimas del accidente El choque fue de tal magnitud que el joven conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Tras ser retirado por personal de rescate, un médico confirmó su fallecimiento en el lugar. En el automóvil también viajaban una mujer que sufrió politraumatismos moderados a graves y fue trasladada de urgencia al Hospital Central, y una nena de 13 años, quien también presentó politraumatismos moderados a graves y fue derivada al Hospital Notti.