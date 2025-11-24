Trágico accidente en alta montaña: murió un joven por el choque entre un auto y un camión

Un joven de 25 años murió producto del accidente que se produjo en la ruta 7. Además, una menor de edad y una mujer sufrieron lesiones.

El sector de la ruta 7 donde se produjo el trágico accidente.

Un grave accidente produjo una fatalidad la tarde de este lunes en alta montaña. El choque fue protagonizado por un automóvil y un camión. A raíz del impacto, un joven de 28 años, quien viajaba en el rodado menor, murió en el lugar. En tanto, otras dos ocupantes del vehículo resultaron heridas.

El hecho se registró cerca de las 19 cuando un Renault Clio bordó, que circulaba en dirección a la Ciudad de Mendoza, colisionó con un camión Volvo con semirremolque, que viajaba en dirección a Chile, a la altura del kilómetro 1.085 de la ruta 7.

Tras el choque, el conductor del auto quedó atrapado en el habitáculo y, una vez que fue retirado del interior, un médico constató su fallecimiento, de acuerdo con fuentes policiales.

Dos mujeres internadas por el accidente En el rodado menor viajaban otros dos ocupantes: una mujer que iba como a acompañante fue diagnosticada con politraumatismos, mientras que una menor de 13 años sufrió heridas y debió ser asistida de urgencia. Ambas fueron derivadas a centros asistenciales de la provincia.

Personal de la Policía Vial y de la jurisdicción trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, que quedó reducido a media calzada mientras avanzaban las tareas de rescate. El conductor del camión fue sometido al dosaje de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo