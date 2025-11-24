Impactante accidente en Guaymallén terminó con heridos y un auto destrozado

El accidente vial se generó en la mañana de este lunes entre dos autos en una transitada esquina del departamento de Guaymallén.

Un accidente en las calles de Guaymallén dejó una impactante postal y dos conductores heridos y hospitalizados en la mañana de este lunes. El siniestro terminó con uno de los autos involucrados totalmente destrozado.

Todo ocurrió en el cruce de las calles guaymallinas de Chile e Higuerita, minutos después de las 10. Allí, la reconstrucción policial sostuvo que el hecho ocurrió cuando un Volkswagen Gol circulaba por calle Chile en dirección este, mientras que el otro rodado, un Ford Fiesta, lo hacía por calle Higuerita al norte y en la intersección de ambas vías se dio el choque.

Como resultado, los dos conductores terminaron heridos, ambos con politraumatismos moderados, y necesitaron ser hospitalizados. Uno en la clínica Santa Clara de Godoy Cruz y el otro en el hospital Lagomaggiore.