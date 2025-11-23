De milagro: un carpincho casi provoca una tragedia en la Ruta 2

Un vehículo que circulaba por la Ruta 2 impactó contra un carpincho que luego del choque falleció. Los pasajeros sufrieron heridas leves.

La parte delantera del vehículo quedó destruida luego del impacto contra el Carpincho.

El increíble accidente ocurrió este sábado en la Ruta 2 a la altura de Vivoratá, cerca de Mar del Plata, después de que un vehículo con cinco personas a bordo impactara contra un carpincho que cruzó por la calzada. Producto del choque, el animal falleció y los pasajeros no resultaron heridos de gravedad.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 375, en la localidad que pertenece a Mar Chiquita, ubicada a aproximadamente unos 40 kilómetros de Mar del Plata.

A raíz del choque, dada la velocidad a la que circulaba el Peugeot 308 y el tamaño del carpincho, el rodado sufrió algunos daños y perdió el parachoques delantero, donde impactó contra el animal.

Los heridos tras el choque con el carpincho Los cinco pasajeros que circulaban a bordo sufrieron contusiones leves, pero ninguno resultó herido de gravedad, donde el animal falleció.