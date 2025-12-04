Un albañil fue condenado por abusos sexuales y amenazas a su hijastra: el infierno que vivió la víctima

La causa que investigó una serie de abusos sexuales que sufrió una menor de edad entre 2013 y 2016, en Maipú , recientemente tuvo su resolución en el Polo Judicial Penal . El acusado, un albañil de 65 años, confesó las vejaciones antes de enfrentar el juicio oral y terminó con una condena a 10 años de prisión .

El fallo se dio a partir del acuerdo entre la defensa del acusado y el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora , quien lideró la investigación, para resolver la causa mediante un juicio abreviado final .

De esa forma, el obrero admitió los hechos que le endilgaban frente a la jueza María Laura Guajardo , quien homologó el acuerdo y dictó la sentencia condenatoria por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por la convivencia preexistente y por la guarda, en un número indeterminado de hechos, en concurso real, detallaron fuentes judiciales.

El caso de abuso sexual que terminó en condena, comenzó a ser investigado a comienzos de 2022, cuando una joven, de 21 años, se presentó ante las autoridades y reveló que años atrás había sufrido vejaciones por parte la expareja de su madre —se reservan las identidades por tratarse de una causa de instancia privada—, quien convivió con ellas durante varios años en un domicilio de Gutiérrez , Maipú .

El relato sostenía que los hechos comenzaron en 2013 y se extendieron por tres años hasta 2016, periodo en que la víctima tenía entre 12 y 15 años. Si bien la chica no logró aportar las fechas exactas, explicó que los abusos sucedían cuando su madre salía para trabajar y ella quedaba a cargo de los cuidados de su entonces padrastro, surge del expediente.

En una de esas oportunidades, el agresor sexual entró a su habitación y le dijo "quedate callada que vamos a jugar". Acto seguido, la manoseó en sus partes íntimas por debajo de la ropa interior, pese a la negativa de la niña. Esa situación se repitió varias veces a lo largo de los años, señala la reconstrucción que realizaron los detectives de la causa.

image

Amenazas y una violación evitada

Por su parte, agrega la teoría del caso, en otra ocasión en que el hombre cuidaba a la pequeña, volvió a decirle que iban a "jugar" y luego se bajó los pantalones y la ropa interior. Acto seguido, tomó a la menor de los hombros para obligarla a practicarle sexo oral, pero ella se negó.

Eso provocó la furia del abusador, quien la amenazó con que iba a matar a su madre si no lo obedecía. En ese instante, la tomó del cuello y le dijo "me lo vas a hacer", pero la niña evitó la violación, empujando a su padrastro y escapando del lugar.

Con el paso del tiempo, la víctima reunió las fuerzas necesarias para radicar la denuncia por los hechos que padeció y días atrás el caso tuvo su cierre con la condena del autor de los abusos sexuales.