¿Asesinato por venganza? El caso del indigente empalado y la denuncia de abuso sexual a una niña de 11 años

Los detectives de Homicidios se encuentran frente a una complicada investigación tras el asesinato de Francisco Pablo Corvalán Sosa (75), el hombre que fue empalado hace casi dos semanas en el oeste de la Ciudad de Mendoza . Sobre la víctima pesaba un pedido de captura por una causa de abuso sexual e investigan un posible vínculo con brutal ataque.

Fuentes allegadas a la instrucción, liderada por la fiscal Florencia Díaz Peralta , revelaron que la denuncia contra Corvalán Sosa fue radicada en 2017 en la ahora extinta Unidad Fiscal Capital. La presentación judicial sostenía que el hombre había cometido una vejación con acceso carnal contra una niña de 11 años , hija de la mujer que por aquel entonces era su pareja.

En un principio, el expediente contó con la intervención del fiscal Gustavo Fehlmann , pero luego pasó a la órbita de su par Virginia Rumbo , a partir de la creación de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual . En ese ínterin, al presunto abusador se le otorgó el recupero de la libertad, ya que no contaba con antecedentes previos y las pruebas no eran suficientes para mantenerlo tras las rejas.

Sin embargo, tiempo después, cuando debía ser citado para someterse a los peritajes psicológicos, la Justicia no logró localizarlo porque se encontraba en situación de calle. Por ese motivo, le declararon la rebeldía y quedó en la orden del día, señala la información judicial.

Más allá de eso, la captura nunca se efectivizó y hasta el día de su violento final, permanecía con el pedido de captura vigente, el cual había sido solicitado a fines de 2019. En el medio, la causa experimentó un nuevo cambio de fiscal, ya que Rumbo pasó en abril de este año a la UFI de Delitos Contra el Medioambiente, los Animales y No Especializados . Durante un breve periodo ese puesto quedó vacante y el expediente que investigaba a Corvalán Sosa terminó quedando en manos de Mauro Perassi .

El caso que quedó impune

No obstante, en el transcurso de ocho años, la investigación jamás avanzó y tras el asesinato del Corvalán Sosa quedó impune. Justamente, esa situación es la que podría haber motivado una agresión a modo de venganza. Aunque los pesquisas a cargo de la causa por el crimen del septuagenario no han logrado obtener pruebas que refuercen esa hipótesis, tampoco descartan del todo esa posibilidad.

Esto, principalmente, por las características de la agresión que terminó quitándole la vida a Corvalán Sosa, quien falleció por las graves lesiones que le provocaron en los intestinos, luego de introducirle algún elemento por el recto, tal como surgió de la necropsia. El pasado, tanto en la provincia como en otras jurisdicciones del país, se han registrado casos similares que tuvieron como móvil la venganza por un abuso sexual.

Brutal asesinato en el oeste de la Ciudad

Fue alrededor de las 10 del domingo 16 de este mes, cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 para advertir que su hermano se había descompensado en su domicilio de la manzana K del barrio San Martín.

La llamante agregó que el hombre le relató que momentos antes, alrededor de las 8.30 de esa jornada, sujetos lo abordaron y le dieron una paliza, golpeándolo en el abdomen cerca del colector Papagayos, un zanjón que costea las manzanas del sur del popular complejo capitalino. Aparentemente, Corvalán Sosa pernoctaba en ese sector de la barriada, donde suelen instalarse personas en situación de calle.

Momentos después, arribó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató el deceso del septuagenario. Pese a que, en primera instancia, se creía que había muerto producto de un paro cardiorrespiratorio, la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmó que perdió la vida por una hemorragia en el sistema digestivo.

A partir de los análisis desarrollaron por los médicos legistas, todo apuntaba a que a la víctima fue empalada y eso le provocó perforaciones en los intestinos, lo que desembocó en su fallecimiento algunas horas después.

Cuando el resultado de esos peritajes llegaron al despacho de la fiscal Díaz Peralta, se profundizó la investigación que, hasta la mañana de este viernes, permanecía sin detenidos ni sospechosos identificados.