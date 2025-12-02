Seis presos se escaparon de una comisaría en Misiones: ya son cuatro los recapturados

Las autoridades están llevando un amplio operativo para dar con el paradero de los prófugos. Se solicitó ayuda a la Policía de Brasil.

La fiscalía investiga a los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga.

Siete presos se escaparon de una comisaría de Misiones. Uno de ellos fue capturado en las cercanías de la dependencia policial, mientras que otros dos fueron aprehendidos horas después. Un cuarto fue capturado cerca de la frontera con Brasil. Las autoridades buscan intensamente a los tres prófugos. Se solicitó ayuda a la Policía de Brasil.

El lunes por la madrugada, los reclusos se dieron a la fuga. Según trascendió, uno de los guardias encontró un boquete en la pared del baño del calabozo. Inmediatamente, se inició un operativo para recapturarlos.

Uno de ellos fue aprehendido en cercanías de la dependencia policial y ya fue puesto a resguardo. Luego, le siguió Jorge Guillermo Ojeda y este martes, Alejandro Ramos fue detenido durante un operativo sobre la Ruta 14 mientras viajaba en un colectivo con destino a El Dorado. Emanuel Felipe Kraulich, más conocido como “Pirata”, quien estaba escondido cerca del río Pepirí Guazú, fue capturado y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de San Pedro.

La Unidad Regional XII desplegó controles de acceso, rastrillajes en zonas de monte y patrullajes. Se utilizaron drones, canes rastreadores y hasta grupos tácticos para dar con los prófugos. A su vez, se solicitó ayuda a la Policía de Brasil ante la posible escapatoria hacia el país vecino por pasos fronterizos ilegales.

En paralelo, la fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga.