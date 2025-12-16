San Martín celebra 209 años con Vendimia departamental, vino, música y actividades para toda la familia

El departamento de General San Martín conmemorará su 209° aniversario con una semana de propuestas culturales, deportivas y festivas que incluirán la Vendimia Departamental, el Paseo del Vino, conciertos y un desfile navideño.

El departamento de General San Martín se prepara para celebrar su 209° aniversario con un amplio cronograma de actividades abiertas a la comunidad, que se desarrollarán del jueves 18 al lunes 22 de diciembre en distintos puntos del territorio.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la Fiesta Departamental de la Vendimia “En Sueño Bonarda”, que se realizará el domingo 21 de diciembre a las 21 horas en el Paseo de la Patria, donde se elegirá a la sucesora de Jennifer Gómez entre las 16 soberanas distritales que representarán al departamento.

3 La agenda incluirá además la cuarta edición del Paseo del Vino, el sábado 20 desde las 20 horas en el microcentro de San Martín, una propuesta que invita a disfrutar de la producción vitivinícola local, y el concierto de la Orquesta Escuela Municipal “Rapsodia para Bohemios”, previsto para esa misma noche en el Paseo de la Patria.

Las celebraciones comenzarán el jueves 18 con la Tercera Edición de la Gala del Deporte, que se desarrollará desde las 20 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, donde se distinguirá a deportistas destacados del año. Ese mismo día, desde las 21 horas, tendrá lugar la Muestra Anual de Cultura con presentaciones artísticas y de talleres municipales.