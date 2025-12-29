Alerta por tormentas y mucho calor en Mendoza: en qué zonas y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes en distintas zonas de la provincia. Además, se anticipa una máxima cercana a los 40ºC.

Días sofocantes y con probabilidad de tormentas en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 30 de diciembre por tormentas en distintas zonas de la provincia. Además, se prevé una jornada muy calurosa, con temperaturas cercanas a los 40ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas”, indicaron.

alerta tormentas martes El SMN emitió un alerta por tormentas en Mendoza para este martes. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: brisa leve desde el este hacia el oeste entre las 12 y las 21 en toda la provincia, especialmente en la franja Oeste.

brisa leve desde el este hacia el oeste entre las 12 y las 21 en toda la provincia, especialmente en la franja Oeste. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, que se extiende luego hacia el norte del Valle de Uco y posteriormente al Gran Mendoza en su conjunto. Hacia la noche, esta inestabilidad se extendería hacia la provincia de San Juan, donde podrían presentarse tormentas fuertes con posible caída de granizo.

cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, que se extiende luego hacia el norte del Valle de Uco y posteriormente al Gran Mendoza en su conjunto. Hacia la noche, esta inestabilidad se extendería hacia la provincia de San Juan, donde podrían presentarse tormentas fuertes con posible caída de granizo. Alta Montaña: cielo totalmente despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada muy calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas, además de precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 37ºC.