Guerra aérea: una low cost le quitó mercado de cabotaje a Aerolineas Argentinas en 2025

El Ministerio de Economía confirmó los datos adelantados el viernes pasado por el organismo que administra el mercado aerocomercial que muestran que el año cierra con un nivel de actividad récord.

De acuerdo con la información oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ), noviembre de 2025 se consolida como el mejor noviembre de la historia para el sector aerocomercial argentino, con 4.392.597 pasajeros registrados en los aeropuertos del país.

Esta cifra supera todos los registros previos y representa un incremento del 4% respecto del anterior récord alcanzado en 2023 y de un 7% respecto a noviembre de 2024.

Entre enero y noviembre de 2025, 45.913.230 pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que constituye un récord histórico absoluto. Este resultado implica un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

De esta manera se consolida la tendencia de mejora de este sector que, entre distintos motivos, tiene una explicación por la política de apertura aérea conocida como "cielos abiertos".

Ya en el gobierno de Mauricio Macri, con la aparición de empresas low cost, y luego de una política diferente de la gestión de Alberto Fernández, la llegada de Javier Milei volvió a incentivar la competencia aérea.

La semana pasada, por ejemplo, la Secretaría de Transporte confirmó que otorgó formalmente el permiso a Latam Airlines para realizar vuelos domésticos e internacionales en el país, además de la habilitación o operar la ruta Santiago de Chile - Buenos Aires - Río de Janeiro. Pese a ello aún no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos.

Desde la compañía informan que no tienen planes de brindar vuelos de cabotaje en el corto plazo.

La habilitación se establece a través de la disposición 46/25 de la Secretaría de Transporte, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que confirma el permiso para nuevas operaciones a la compañía de bandera chilena.

Más allá de esto, el mercado aéreo se muestra hoy más competitivo en el segmento de cabotaje y eso se evidencia en que Aerolíneas Argentina no tiene el dominio absoluto del mercado.

Si se toman los datos de la ANAC de los últimos doce meses se confirma que la línea de bandera retrocedió unos puntos porcentuales en su participación de mercado.

En noviembre de 2024, la empresa estatal controlaba el 61% del mercado de cabotaje. En cambio, el mes pasado, retrocedió a 58% de la cantidad de pasajeros transportados.

La empresa ganadora en este período es JetSmart, ue pasó de 17% a 25% en los últimos doce meses. Esto se debió a la incorporación de más aviones y en el aumento de rutas y frecuencias dentro del país.

De esta manera, esta low cost le quitó una porción del mercado a a compañía de bandera. Pero, también, se quedó con una parte del mercado que tenía la otra low cost que opera en el país.

Flybondi redujo de 20% a 16% su participación en las operaciones, lo que le permitió a JetSmart ser la segunda compañía en importancia en el mercado interno.

En este sector, con una pequeña participación se suman otras empresas como Andes y American Jet.

Se espera para 2026 que la competencia interna se profundice y la guerra de tarifas beneficie a los consumidores con pasajes más accesibles.