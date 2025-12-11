Aerolíneas Argentinas firmó el pacto "paros cero" y garantiza operatividad hasta marzo

Aerolíneas Argentinas confirmó este jueves la firma del pacto “paros cero”, un entendimiento clave con los gremios aeronáuticos que garantiza la continuidad de las operaciones sin medidas de fuerza hasta marzo. El acuerdo fue acompañado por una actualización salarial del 8,5% y una revisión del esquema de viáticos, que incluirá un incremento del 10%.

La compañía destacó que este paso se da en paralelo al avance de su plan de inversión y modernización de flota, financiado íntegramente con recursos propios. Según detallaron, la estabilidad operativa es fundamental para sostener el cronograma de incorporación de nuevas aeronaves y procesos de renovación, con el foco puesto en mejorar la eficiencia y la competitividad.

El compromiso de mantener la actividad sin interrupciones busca también garantizar previsibilidad para los pasajeros en un período clave para el turismo y la demanda estacional. Desde la empresa señalaron que el pacto es resultado de un “diálogo continuo” con los sindicatos y que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la estructura interna y optimizar los costos operativos.