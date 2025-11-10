Aumentó el boleto de colectivo de media y larga distancia en Mendoza

La tarifa plana del servicio de transporte pasó a $1.200 este lunes y la Subsecretaría de Transporte de la provincia aprobó los nuevos valores para traslados entre departamentos.

El aumento del boleto de media y larga distancia comenzó a regir desde este lunes. Foto: Municipalidad de San Martín

Desde este lunes 10 de noviembre el boleto de colectivo en Mendoza costará $1200, tras el último incremento dispuesto por el Gobierno provincial. Tras esta suba, la Subsecretaría de Transporte determinó los valores que tendrá la tarifa de transporte público para los trayectos de media y larga distancia en la provincia, que irán en sintonía con este aumento.

La tarifa plana del servicio de transporte público urbano en Mendoza costará desde hoy $1.200. Eso implica una suba del 20% respecto al valor que tenía el pasaje, que se ubicaba en un valor de $1000 desde mayo de este año. A su vez, en noviembre de 2024 el pasaje de colectivo pasó a costar $850, lo que implica un incremento interanual del 41% en el precio del boleto.

Asimismo, vale recordar que desde el 1 de enero de 2026 la tarifa plana aumentará nuevamente y llegará a $1.400.

A partir de esta reciente actualización, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, mediante la cual aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en la provincia.

Se trata de las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransprotes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransprotes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.