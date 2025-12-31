Así estará el tiempo este miércoles 31 de diciembre en Mendoza

El pronóstico para el último día del año adelante una jornada calurosa en Mendoza. Conocé en qué zonas lloverá hoy.

El último día del año será muy caluroso en Mendoza, con tormentas previstas hacia la noche.

El último día del año llega con calor intenso en Mendoza y un escenario que irá cambiando con el paso de las horas. La jornada comenzará con ambiente muy caluroso y cielo con nubosidad variable, en una previa típica de fin de año marcada por altas temperaturas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 37°. Durante gran parte del día habrá vientos leves del noreste, mientras que hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el este provincial.

En el Gran Mendoza podrían registrarse lluvias muy leves durante la noche, mientras que en cordillera el tiempo se mantendrá inestable a lo largo de la jornada.

OLA DE CALOR PEATONAL (2).jpg El este de Mendoza estará bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este miércoles. Marcos Garcia/MDZ Alerta por tormentas y granizo en el este de Mendoza Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el este provincial, ya que se podrán registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.