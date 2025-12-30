Por qué las lluvias en la montaña activaron el sistema de riesgo aluvional de Mendoza

Desde el mediodía hay lluvias en la montaña y creció el zanjón de Los Ciruelos. Hay dos personas desaparecidas. Cómo funciona el sistema de riesgo aluvional.

El Servicio Meteorológico Nacional había adelantado una jornada de mucho calor y lluvias para hoy. El pronóstico se cumplió y al mediodía comenzó a llover en Potrerillos y distintas zonas de alta montaña. La crecida llegó a la ciudad cerca de las 15 y el agua que bajó por el zanjón de Los Ciruelos arrastró a dos personas.

La creciente en Papagayos a la altura del Hospital Lagamaggiore La corriente en Potrerillos La creciente en Papagayos a la altura del Hospital Lagamaggiore. Gentileza Por qué creció el zanjón de Los Ciruelos Aunque sobre el Gran Mendoza solo han caído algunas gotas de la gran tormenta que se desarrolla desde el mediodía, los canales y zanjones crecieron exponencialmente a la siesta. Principalmente, el zanjón de Los Ciruelos que arrastró a dos personas -que según la primera información vivían en situación de calle- y estaban durmiendo en los puentes del canal.

El zanjón de Los Ciruelos es un cauce natural rectificado y revestido por el que drenan la cuenca Papagayos de 59 kilómetros cuadrados de superficie, la cuenca Divisadero Largo de 5,6 kilómetros cuadrados y el colector Barrio Infanta, por el que drena una cuenca urbana de 5 kilómetros cuadrados. A esto se suma lo que colecta en su recorrido entre la avenida Boulogne Sur Mer y el canal Cacique Guaymallén.

La creciente en Potrerillos La corriente en Potrerillos La creciente en Potrerillos. Cuándo comenzaron las lluvias Según el reporte de Defensa Civil, cerca del mediodía se registraron las primeras lluvias moderadas en el embalse Potrerillos. A las 14, comenzó a llover en El Salto, Las Vegas y en la zona norte de El Challao.

Una hora más tarde la tormenta se descargó en la curva de Guido en Potrerillos, en la cementera en el norte de Las Heras, Potrerillos y el sur de Cacheuta. Hasta las 16, se acumularon 19 milímetros en San Isidro y 9 milímetros en Divisadero Largo.