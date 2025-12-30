Búsqueda y preocupación: una mujer y un hombre fueron arrastrados por la corriente del Zanjón de los Ciruelos

Ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente del cauce que atraviesa el límite de Las Heras y Ciudad. Se montó un importante operativo de búsqueda.

Personal de Bomberos y del GUM trabajando en Las Heras en medio de operativo de búsqueda de la mujer y el hombre arrastrados por la corriente.

Policías y bomberos iniciaron la tarde de este martes un amplio operativo para buscar a una mujer y un hombre que fueron arrastrados por la corriente del Zanjón de los Ciruelos, en el límite entre Las Heras y Ciudad de Mendoza. Testigos alertaron sobre la situación y, a raíz de eso, rescatistas intentaban localizar a las víctimas.

Todo comenzó cerca de las 15 cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre una mujer que fue vista siendo llevada por el flujo del citado cauce aluvional, cuyas aguas crecieron en las últimas horas por las abundantes lluvias en alta montaña.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.58.11 Los rescatistas trabajando cerca del camping El Pinar, en el límite entre Las Heras y Guaymallén. Rodrigo D´Angelo / MDZ Al parecer, la víctima fue sorprendida por la crecida del canal y terminó siendo arrastrada por la corriente, a la altura del puente de calles Houssay y Alpatacal, donde pernoctaba, ya que se encontraba en situación de calle.

Intenso operativo de búsqueda Fuentes allegadas al operativo señalaron que, casi en paralelo, también se tomó conocimiento de otro indigente que sufrió la misma situación, aumentando así la preocupación de los rescatistas que participaban de la búsqueda.

Frente a eso, se desplazaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), así como también drones policiales para intentar dar con las dos víctimas.