Inversiones, ventas y deudas: el ranking de las noticias empresariales del año

Con un 2025 transitando sus últimas horas y a la espera de 2026 que entusiasma al empresariado desde las perspectivas económicas, surge la inevitable pregunta de qué fue lo más relevante para las empresas en Mendoza . En el último año, con desafíos y adversidades en el medio, la provincia acumuló importantes inversiones , compañías que cambiaron de dueños, crisis económicas y proyectos prometedores.

Con la hotelería, el real estate, el retail, la vitivinicultura, la minería y la producción de alimentos como protagonistas, el ámbito empresarial dejó tanto buenas como malas noticias en Mendoza en un año que estuvo marcado en la macroeconomía por la necesidad de “resistir” ante la incertidumbre que generó el proceso electoral, la falta de crédito y la espera de las tan mencionadas reformas laborales e impositivas propuestas por la gestión de Javier Milei.

Sin necesidad de seguir un orden cronológico ni de peso en lo económico, el primero de los hitos empresariales del año en Mendoza podemos decir que es la alianza entre a familia mendocina David (propietarios de Casa David Wine & Horses y del mayorista Oscar David) y la familia Scalesciani, propietaria de Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires).

Con una inversión de US$ 25 millones de dólares , por el mes de marzo se dio a conocer el desembarco oficial del Palacio Duhau -el primero en el interior del país- en un proyecto que combina un hotel cinco estrellas, un desarrollo inmobiliario, una bodega y un espacio hípico que actualmente ya se encuentra funcionando.

Con los trabajos ya avanzando durante este año, los propietarios del desarrollo estiman que todo ya esté concluido para finales de 2027. Se trata de un proyecto único, difícil de encontrar en otras partes del mundo, que combina caballos, vino, montaña y el real estate.

Duhau_02.jpg Reserva Alto Agrelo

La planta de producción de alimentos más grande de Mendoza

Siguiendo con las buenas noticias que dejó el 2025, pasamos a la apertura del mes de septiembre de la planta de producción de alimentos más grande de Mendoza. Ubicada en el departamento de Las Heras, pertenece a Clisa Interior S.A. empresa con el contrato estatal más grande de Mendoza y la encargada de proveer la comida de las cárceles y los hospitales de la provincia.

Con una primera etapa de 1.200 m2 (con proyección a 2.500 m2), la obra total se proyecta con 5.600 m2. Hasta el momento de la inauguración, la inversión fue US$ 2.000.000, íntegramente de recursos propios, y les permitió duplicar su producción y concretar la proyección de la empresa al sector privado.

Esta nueva planta, ubicada en el parque industrial lasherino, le ha permitido a la compañía local llegar a la producción de 16.000 raciones diarias, lo que equivale a 5 millones de raciones en un año. Todo gracias al trabajo de 340 personas que trabajan en la firma en toda la provincia y las 80 que se sumaron este año.

Clisa 2 La nueva planta de Clisa cuenta con amplios espacios de depósito. Maru Mena / MDZ Online

La venta de Súper A a Carrefour

En medio de las operaciones de salida del país y proceso de venta de Carrefour, que parecería quedar en manos de Grupo De Narváez (GDN) por un total de US$ 1.000 millones, sorprendió también en el mes de septiembre de este 2025 con la compra de los locales de la cadena mendocina Súper A en Mendoza.

La firma de origen francés se quedó con 16 locales que pertenecían a Sauda S.R.L. -también dueña del mayorista Blow Max- en distintos puntos de la provincia para refuncionalizarlos bajo la marca Carrefour Express, consolidándose como el mayor competidor en el formato de cercanía.

Super A El local de calle Agustín Álvarez de Súper A arrancó el mes de septiembre cerrado por su venta Carrefour. Waltrer Moreno / MDZ Online

La crisis de Norton

La noticia negativa que dejó el 2025 se la llevó la vitivinicultura. Por adversidades generales de la industria y alicientes propios, la centenaria bodega Norton entró en el cierre de octubre en concurso preventivo de acreedores por una deuda total de $ 64 mil millones con cientos de proveedores, de todos los tamaños y eslabones de la cadena productiva.

En el mes de diciembre se fijó finalmente la apertura oficial del concurso solicitado formalmente por Joaquín Fernández de Córdova Hohenlohe, hoy por hoy el presidente de Norton designado por la Fundación Langes-Swarovski, la que controla la empresa y el directorio.

Con plazos bastante extensos, la fecha límite de exclusividad para presentar una oferta a los acreedores será el 14 de abril del 2027. Previo a eso, los perjudicados por las deudas de Norton deberán presentar sus peticiones y verificar cada caso. El principal componente de esas obligaciones impagas es la del descubierto de los bancos, donde hay un saldo de $7.188.554.474, a los que se le suman más de $800 millones en cheques de pago diferido.

La cuenta más abultada de todas es la de créditos. En total están registrados en el pedido de concurso un total de $31.480.181.256 de deuda por créditos bancarios de distinto tipo. Otros $2.117 millones por sueldos a pagar y cargas sociales y $603 millones por cargas fiscales adeudadas.

En el caso de los proveedores locales, el monto a pagar suma $9.003 millones, con empresas como Rayén Cura, que fabrica botellas; Eugenio Ferreyra SA, dedicada a la logística y provisión de materia prima; o BS AS Logística como los más perjudicados con deudas que van de más de $520 millones a $841 millones.

bodega norton frente (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

Luz verde para PSJ Cobre Mendocino

El último capítulo se lo llevó la minería, la gran apuesta para diversificar la matriz productiva mendocina. Por primera vez, Mendoza tendrá una iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera. PSJ Cobre Mendocino logró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura mendocina, siguiendo los plazos de la Ley 7.722.

Con una inversión total proyectada de US$ 559 millones, el proyecto entró en la etapa de factibilidad, donde la empresa deberá cumplir con una lista de exigencias ambientales, técnicas y, sobre todo, de manejo hídrico que quedaron determinadas en la aprobación de la DIA. Esto puede llegar a modificar los cálculos iniciales de la inversión, ya que se deberán hacer obras que no estaban previstas, como la impermeabilización de parte del sector de colas de mineral procesado, un requisito impuesto por el Departamento General de Irrigación que no estaba en los planes.

Proyecto San Jorge 4 Con la aprobación legislativa, PSJ Cobre Mendocino se encamina a la etapa de factibilidad del proyecto. PSJ Cobre Mendocino

Con esta gran novedad que dejó el 2025, no será hasta la segunda mitad de 2026 o incluso 2027 que se comenzará la etapa de construcción de la mina. En este momento es donde se espera que se produzca el pico de generación de empleo de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el mayor desembolso de dinero, el cual podría superar los US$462 millones. El mismo tendrá una duración de entre 18 y 24 meses.

Una vez construida la mina, se espera que tenga una operación de al menos 16 años con un total de entre 600 y 700 trabajadores directos, además de unos 1.800 empleos indirectos.