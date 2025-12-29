Cuál fue la gran apuesta del año para "reavivar" la economía mendocina

El 2025 va llegando a su fin, pero en materia económica ha dejado mucho a su paso. En el caso de Mendoza, donde la matriz productiva acumula décadas de atraso, la gran apuesta del sector público y los privados giró en torno a una actividad “dormida” que, con polémicas en el medio, este año acumuló varios hitos: la minería .

Con PSJ Cobre Mendocino como el proyecto de mayor relevancia y avance, durante este año la gestión de Alfredo Cornejo convirtió a la actividad en una parte activa de su política de Estado, lo que llevó a Mendoza a ser nuevamente sede de grandes eventos mineros del ámbito nacional e internacional. Además, vieron luz verde nuevas leyes mineras y varias empresas decidieron apostar por la exploración en el Distrito Minero de Malargüe.

No por orden cronológico, sino por su relevancia, el primer hito de la lista es la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, popularmente conocido como Proyecto San Jorge. El mismo, ubicado en el distrito de Uspallata, en Las Heras, pasó en el mes de diciembre la instancia legislativa exigida por la Ley 7.722 y se encamina a concretar una inversión aproximada de US$ 559 millones.

Más allá del entusiasmo que generó la noticia desde el punto de vista económico y productivo -aunque con voces en contra y manifestaciones en el medio-, la realidad es que esta inversión no se verá de manera inmediata en Mendoza, sino que el proyecto entró ahora en la etapa de factibilidad, donde la inversión acá será de US$ 15 millones para ajustar los costos reales del proyecto y determinar cómo se conseguirán los montos requeridos en las próximas etapas. Este periodo no tiene un plazo fijado, pero puede demorar hasta un año.

Durante la factibilidad, la empresa deberá cumplir con una lista de exigencias ambientales, técnicas y, sobre todo, de manejo hídrico que quedaron determinadas en la aprobación de la DIA. Esto puede llegar a modificar los cálculos iniciales de la inversión, ya que se deberán hacer obras que no estaban previstas, como la impermeabilización de parte del sector de colas de mineral procesado, un requisito impuesto por el Departamento General de Irrigación que no estaba en los planes.

De esta manera, no será hasta la segunda mitad de 2026 o incluso 2027 que se comenzará la etapa de construcción de la mina. En este momento es donde se espera que se produzca el pico de generación de empleo de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el mayor desembolso de dinero, el cual podría superar los US$462 millones. El mismo tendrá una duración de entre 18 y 24 meses.

Hoy sus dueños son Zonda Metals GmBH (Suiza) y el Grupo Alberdi (Argentina), donde tiene participación el actual presidente de Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. Una vez construída la mina, se espera que tenga una operación de al menos 16 años con un total de entre 600 y 700 trabajadores directos, además de unos 1.800 empleos indirectos.

Fabián Gregorio, CEO y presidente de PSJ Cobre Mendocino

La vuelta de Argentina Mining

El recorrido por el año minero en Mendoza incluye también el rimbombante regreso de Argentina Mining Cuyo 2025, evento de minería más importante del país que volvió a la provincia tras 17 años y que sorprendió con la masiva participación que convocó en el mes de octubre y en tres jornadas.

Con un marcado clima de negocios, donde más del 50% de los miles de asistentes fueron cargos ejecutivos o de decisión estratégica en las empresas del sector, el evento se consagró como la bisagra que consolidó la decisión política, tanto nacional como provincial, de avanzar hacia el desarrollo minero.

Si bien su impacto en lo inmediato quizás no se haya podido cuantificar, lo cierto es que el evento dejó en evidencia la preparación de la provincia en cuanto a servicios asociados a la actividad, con decenas de empresas locales que cuentan con la capacidad para brindar soluciones a las demandas de la extracción de minerales críticos, algo que incluso ya vienen haciendo en otras provincias con mayor desarrollo.



Mendoza como hub financiero de la minería

Con un marcado y reconocido atraso de décadas del desarrollo minero y proyectos en etapas aún tempranas, en este 2025 también se hizo foco en la oportunidad que puede llegar a tener Mendoza de sacar rédito de la extracción de minerales antes de que los primeros proyectos locales se pongan en marcha: ser un hub financiero para la minería.

La cita que sirvió de muestra de esto fue el Finance Day & TSX Roadshow de la la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025. El evento tuvo la particularidad de haber comenzado en Buenos Aires, pero con cierre en Mendoza, justamente con la jornada con fuerte apoyo de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), la meca de financiamiento de la minería.

El argumento radica en que el atraso de Mendoza es solo en materia minera, ya que la provincia parte con un desarrollo superior al del resto de las plazas mineras del oeste argentino y presenta algunas ventajas sobre otras ciudades de Sudamérica por su calidad de vida, los servicios profesionales -especialmente en el ámbito legal y contable-, conectividad, empresas ya radicadas y un creciente mercado de valores.

El modelo a seguir en este sentido fue el de Vancouver, una ciudad de las más importantes de Canadá cuyo diseño permite, en pocos kilómetros, resolver todas las necesidades que un proyecto minero pueda tener.

Incluso, en el evento celebrado en el mes de noviembre en la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) se dio la firma del convenio Puente Andino. Se trata de un acuerdo de cooperación destinado a articular proyectos mineros y energéticos de Argentina, Chile, Perú y otras regiones andinas.



Malargüe Distrito Minero

Así como mencionamos que quizás dentro de dos años se de el mayor impacto de PSJ Cobre Mendocino en la economía mendocina -por las inversiones y generación de empleo-, para medir lo que puede llegar a aportar Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) pueden llegar a pasar hasta décadas. Sin embargo, la buena noticia en el Sur Mendocino es que este 2025 no solo comenzaron las perforaciones en la primera etapa, sino que fue aprobado el segundo tramo y se avanzó con las DIAs del tercero.

En MDMO I fueron aprobadas 34 Declaraciones de Impacto Ambiental durante el 2024. La novedad que dejó este 2025 es que ya comenzaron las primeras perforaciones, donde Kobrea Exploraciones Argentina, una subsidiaria de la canadiense Kobrea Stations Corporation, invertirá más de US$ 5 millones para una primera campaña en búsqueda de pórfidos de cobre.

En el caso de MDMO II, también en el mes de diciembre, se logró la aprobación de las DIAs de 27 nuevos proyectos. Más allá de las discusiones que se generaron en torno al impacto de 17 de los proyectos en zonas periglaciares (incluso dos fueron dados de baja por estar en zonas cubiertas de cuerpos glaciares identificados), el conjunto logró la sanción legislativa el mismo día que lo hicieron los proyectos de leyes de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental y también la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Por último, este año también sumó la noticia del ingreso a la Autoridad Ambiental Minera 71 proyectos adicionales, correspondientes a Malargüe Distrito Minero Occidental III. Los mismos están distribuidos en 87 propiedades, cuyos informes de impacto ambiental fueron presentados por la empresa Impulsa Mendoza.