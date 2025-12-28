Alquiler temporario en vacaciones: crece el seguro para propietarios desprevenidos

Mientras miles de familias se preparan para aprovechar escapadas y vacaciones dentro del país, otro grupo ajusta sus viviendas para alquilarlas durante la temporada. La tendencia gana terreno año a año: más personas abren sus casas a visitantes por la comodidad, flexibilidad y demanda creciente que trae el turismo estacional.

Sin embargo, esta dinámica también expone a los inmuebles a un uso más intensivo y a imprevistos que no estaban contemplados en su diseño original.

Las pólizas de hogar convencionales fueron pensadas para una vivienda de uso permanente y estable. No contemplan la rotación constante de huéspedes, los daños accidentales vinculados al turismo, ni situaciones típicas de este tipo de estadías, como robos durante la ocupación, roturas de equipos, incidentes en zonas comunes o eventos climáticos repentinos que requieren reparación inmediata. Esa brecha impulsó el desarrollo de una solución específica para estas situaciones.

La tendencia de alquilar en el verano, gana terreno año a año. El seguro Vivienda de Alquiler fue creado para cubrir precisamente ese vacío del mercado. A diferencia de un seguro de hogar convencional, incorpora coberturas clave para propiedades destinadas al turismo, como incendios, robos, granizo, vendavales y roturas accidentales de cristales o equipos electrónicos.

Además, incluye una extensión de Responsabilidad Civil Hechos Privados que protege al propietario ante accidentes que puedan sufrir los inquilinos dentro del domicilio o en espacios del predio como el jardín o el quincho, siempre que se acredite la estadía.

Suray-4 Las pólizas de hogar convencionales fueron pensadas para una vivienda de uso permanente y estable. Archivo.

Uno de los diferenciales es la posibilidad de adaptar el alcance de la póliza según el tipo de propiedad o los bienes que se ponen a disposición de los huéspedes. Por otro lado, se puede agregar la cobertura de robo de bienes de inquilinos, ideal para amparar los bienes propios de los inquilinos cuando estén haciendo uso de la vivienda.

Asimismo, áreas como quinchos, cocheras o construcciones accesorias están cubiertas dentro del seguro de incendio de edificio, mientras que equipos como bombas de agua cuentan con protección por incendio y robo siempre que estén guardados en espacios cerrados con medidas de seguridad.

En cuanto a incidentes intencionales, la póliza también marca una diferencia importante: el vandalismo está incluido dentro de la cobertura de incendio, aunque no así las roturas deliberadas causadas por un huésped, dado que la vivienda se utiliza bajo consentimiento del propietario. Este enfoque permite anticipar riesgos reales y ajustar medidas preventivas según cada caso.

Respuesta rápida

El proceso de resolución de siniestros fue pensado para propietarios que necesitan respuestas rápidas en plena temporada: los daños menores se resuelven en un plazo estimado de 7 a 10 días hábiles. En casos de robo, la denuncia policial funciona como documento clave para avanzar.

La verificación del daño depende de su magnitud: puede requerir peritaje o resolverse mediante fotos y videos cuando se trata de situaciones simples. Además, al operar todas las coberturas en modalidad de primer riesgo absoluto, los topes indemnizatorios se ajustan de manera directa a lo asegurado, evitando confusiones o cálculos complejos para el propietario.

Contar con una protección adecuada deja de ser un diferencial para convertirse en una necesidad. Un seguro especializado no solo cuida el patrimonio del dueño, sino que también fortalece la experiencia de quienes eligen hospedarse, aportando previsibilidad en un contexto marcado por la rotación y el uso intensivo.

* Rocio Martignoni, Suscripción Multicobertura de Comercio e Incendio de La Segunda Seguros.