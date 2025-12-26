La inteligencia artificial revela 3 lugares escondidos en Argentina ideales para vacacionar

Argentina es un país inmenso, con paisajes que van desde la cordillera hasta la Patagonia, pasando por pueblos coloniales y rincones poco explorados. La inteligencia artificial se animó a rastrear esos destinos ocultos que no suelen aparecer en las guías tradicionales y seleccionó tres que merecen estar en tu lista de vacaciones.

Tres destinos para conocer en Argentina Laguna Brava, La Rioja Ubicada a más de 4.000 metros de altura, esta laguna salada sorprende con flamencos rosados y un entorno árido que parece sacado de otro planeta. Llegar requiere guía y vehículo preparado, pero la recompensa es un paisaje intacto y silencioso, ideal para quienes buscan aventura pura.

Yavi, Jujuy A pocos kilómetros de La Quiaca, este pueblo conserva una atmósfera colonial que parece detenida en el tiempo. Calles empedradas, iglesias históricas y un aire de frontera lo convierten en un destino auténtico. Es perfecto para quienes quieren desconectarse y conocer la esencia del norte argentino.

shutterstock_2547227757 Yavi, en Jujuy, conserva su encanto colonial y aire de frontera. Foto: Shutterstock Villa Pehuenia, Neuquén En plena Patagonia, rodeada de lagos y bosques de pehuenes, esta villa es un refugio de calma. Sus paisajes invitan al senderismo, al kayak y a la pesca, lejos de las multitudes. Un rincón patagónico que combina belleza natural con la serenidad que muchos viajeros buscan.